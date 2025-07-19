Pet važnih pitanja o odnosima Trampa i Epstina

Novi članak Wall Street Journala, objavljen u četvrtak kasno navečer, bacio je novo svjetlo na odnos bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, otvarajući niz neugodnih pitanja.

Prema pisanju Journala, Epstinova suradnica Gejslin Maksvel (Ghislaine Maxwell) je 2003. godine zamolila Trampa i brojne druge poznate osobe da napišu posvetu za album povodom Epsteinovog 50. rođendana.

"Sretan rođendan i neka svaki dan bude još jedna predivna tajna"

Pismo koje se pripisuje Trumpu navodno sadrži opscenu skicu nage žene i zamišljeni dijalog između njega i Epsteina. U tom razgovoru, kako navodi list, njih dvojica raspravljaju o tome kako posjeduju neku vrstu tajnog znanja o tome da „u životu postoji nešto više od posjedovanja svega“.

„Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna predivna tajna“, navodno je Tramp zaključio u tom izmišljenom razgovoru.

Bivši predsjednik oštro je demantirao da je autor pisma te je u petak podnio tužbu za klevetu protiv izdavača Wall Street Journala i novinara koji potpisuju priču. „Ovo nisam ja. Ovo je krivotvorina. To je lažna priča Wall Street Journala“, izjavio je Trump za isti list ranije ovog tjedna. „Nikada u životu nisam nacrtao sliku. Ne crtam slike žena.“

Nakon objave članka, Trump je na društvenim mrežama dodao: „To nisu moje riječi, ja ne govorim tako. Također, ne crtam.“

Nije tajna da su Trump i Epstein bili u dobrim odnosima u razdoblju prije nego što je Epstein sredinom 2000-ih optužen za podvođenje prostitutki. Postoji niz fotografija koje potvrđuju njihovo druženje.

No novo izvješće – zajedno s Trumpovim pozivima svojim pristašama da prestanu postavljati pitanja o Epsteinu, posebice nakon što je njegova administracija loše upravljala obećanim objavama informacija – ponovno je pobudilo interes za cijeli slučaj.

Trump je sada donekle popustio pod pritiskom te je naložio Ministarstvu pravosuđa da zatraži skidanje oznake tajnosti sa „svih relevantnih svjedočenja pred Velikom porotom, uz odobrenje suda“. Ministarstvo je taj zahtjev podnijelo u petak, no nije sigurno koliko će se informacija doista otkriti niti kada, s obzirom na to da su iskazi pred velikom porotom u pravilu povjerljivi. Osim toga, ti su iskazi samo jedan manji dio šire slike.

Dakle, što doista znamo o odnosu Trumpa i Epsteina? Ovo su ključna pitanja.

Koliko su doista bili bliski?

Informacije o njihovoj bliskosti su kontradiktorne, a Trumpovi uporni pokušaji da umanji važnost te veze samo su stvorili dodatna pitanja.

Nakon što je Epstin 2019. uhapšen i optužen za trgovinu maloljetnicama, Trump se počeo distancirati.

„Poznavao sam ga kao i svi u Palm Beachu“, rekao je tada novinarima. „Bio je redovita pojava ondje. Posvađao sam se s njim prije mnogo godina. Mislim da nismo razgovarali 15 godina. Nisam bio njegov obožavatelj.“

Tvrdnju da s Epstinom nije razgovarao od sredine 2000-ih potkrepljuju i drugi izvori. Washington Post je izvijestio da su se dvojica muškaraca sukobila 2004. godine oko kupnje iste nekretnine uz ocean u Palm Beachu. To bi značilo da se svađa dogodila prije nego što je Epstein upao u ozbiljne pravne probleme.

Međutim, Trampova sugestija da je njihov odnos bio tek površan i da „nije bio njegov obožavatelj“ u suprotnosti je s nekim njegovim ranijim izjavama. Čini se da njihovo poznanstvo seže još u 1980-e. Letio je Epsteinovim privatnim zrakoplovima, a družili su se na svojim luksuznim imanjima.

New York Times je izvijestio da je 1992. na Trumpovom imanju Mar-a-Lago održano natjecanje „djevojaka s kalendara“ na koje je dovedeno dvadesetak žena. Prema riječima organizatora, jedini gosti bili su Trump i Epstein.

Najpoznatiji je, ipak, Trumpov komentar za časopis New York iz 2002. godine, kada je za Epsteina rekao da je „sjajan tip“.

„S njim je jako zabavno“, izjavio je tada Trump. „Čak se priča da voli lijepe žene jednako kao i ja, a mnoge od njih su mlađe. Nema sumnje – Jeffrey uživa u svom društvenom životu.“

Iako je teško procijeniti jesu li se samo povremeno družili, kao što to bogati i moćni ljudi čine, Trump je iznio i neke očito neistinite tvrdnje.

U siječnju 2024. na društvenim mrežama je napisao: „Nikada nisam bio na Epsteinovom avionu...“, iako su zrakoplovni zapisi već pokazali da je njime letio sedam puta tijekom 1990-ih. Slično je 2019. tvrdio da „ne poznaje princa Andrewa“, unatoč brojnim zajedničkim fotografijama. Takve izjave potkopavaju njegov kredibilitet i samo hrane sumnje.

Što je s najnovijim demantijem?

Teško je predvidjeti kakve će posljedice imati priča Wall Street Journala. Zanimljivo je da su čak i neki od najglasnijih Trumpovih pristaša, koji su kritizirali njegovu administraciju zbog rukovanja Epsteinovim dosjeima, sada stali u njegovu obranu.

Sama ideja da je Trump poslao pismo za Epsteinov rođendanski album 2003. godine nije nevjerojatna, s obzirom na to da su tada bili u dobrim odnosima. No, Trump i njegovi pristaše tvrde da stil pisma ne odgovara njemu. Desničarska aktivistica Laura Loomer ustvrdila je: „Svatko tko poznaje predsjednika Trumpa zna da on ne tipka pisma. On piše poruke velikim crnim flomasterom.“

Ipak, Trumpova tvrdnja da „ne crta“ lako je opovrgljiva. Njegova potpisana skica Manhattana prodana je na aukciji 2017. za više od 29.000 dolara, a još jedan crtež Empire State Buildinga prodan je iste godine. U knjizi iz 2008. i sam se prisjetio da svake godine donira autogramom potpisan crtež u dobrotvorne svrhe. Naravno, to ne dokazuje da je autor spornog pisma, ali postavlja se pitanje: zašto lagati o nečemu što je tako lako provjeriti?

Spominje li se Tramp u Epsteinovim dosjeima?

Već je poznato da se Trumpovo ime nalazilo u Epsteinovim evidencijama letova. Prema medijskim izvješćima, u Epsteinovom osobnom adresaru koji je procurio 2009. godine nalazilo se čak 14 brojeva telefona povezanih s Trumpom, Melanijom Trump i članovima njegova osoblja. Također, tijekom pretrage Epsteinove vile u Palm Beachu 2005. godine, pronađene su dvije pisane poruke koje se odnose na telefonske pozive od Trumpa.

Stoga nije nemoguće da se Trump spominje u dokumentima koje njegovi pristaše toliko žele vidjeti. Naravno, samo to što je nečije ime navedeno ne znači automatski da je ta osoba učinila nešto protuzakonito. No, to bi mu moglo stvoriti političke probleme — što pokazuje i reakcija nakon teksta objavljenog u Wall Street Journalu — kao i Trumpova vrlo javna nevoljkost da objavi dodatne dokumente.

Čak je i Elon Musk prošlog mjeseca, u napadu na Trumpa, tvrdio da se bivši predsjednik nalazi u dosjeima, dodajući: „To je pravi razlog zašto nisu objavljeni.“ Musk, međutim, nije pružio dokaze i kasnije je obrisao objavu.

Trumpa su u utorak pitali je li mu državna odvjetnica Pam Bondi rekla da se njegovo ime nalazi u tim dokumentima, no nije dao izravan odgovor. „Dala nam je samo kratko izvješće o vjerodostojnosti raznih stvari koje su vidjeli,” rekao je Trump.

Što je Tramp znao o Epstinovim sklonostima?

Trumpov komentar iz 2002. o Epsteinovoj sklonosti „mlađim“ ženama potaknuo je teorije da je možda znao za njegove zločine. Iako je to i dalje u domeni spekulacija, pitanja o tome tko je što znao i kada dugo ostaju bez odgovora. Prema nekim izvješćima, Trump je Epsteinu zabranio pristup Mar-a-Lagu zbog neprimjerenog ponašanja prema zaposlenici, i to godinama prije nego što je istraga postala javna.

Pokojna Epsteinova žrtva Virginia Giuffre izjavila je da je vrbovana u lanac trgovine ljudima dok je radila u Mar-a-Lagu 2000. godine. S druge strane, odvjetnik nekih od Epsteinovih žrtava, Brad Edwards, rekao je da je Trump 2009. bio vrlo susretljiv sugovornik u istrazi i da „nije dao naslutiti da je bio uključen u bilo što neprimjereno“.

Zašto je branio Gejslon Maksvel?

Dok se 2019. brzo distancirao od Epstina, njegovi komentari o Gejslin Maksvel (Ghislaine Maxwell) godinu dana kasnije, nakon što je optužena, bili su u najmanju ruku bizarni. „Želim joj sve najbolje, što god bilo“, rekao je Tramp novinarima u srpnju 2020. godine.

Unatoč oštrim kritikama, nekoliko tjedana kasnije ponovio je isto u intervjuu s novinarom Jonathanom Swanom. „Da, želim joj dobro“, rekao je Tramp. „I vama bih poželio dobro. Mnogim ljudima želim dobro. Sretno. Neka dokažu da je netko kriv.“

Čak i za političara poznatog po neobičnim izjavama, željeti sve najbolje osobi optuženoj, a kasnije i osuđenoj za podvođenje djevojaka, bio je trenutak koji je mnoge ostavio bez teksta.