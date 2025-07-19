Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKANDALOZNO

Berbok potrošila 20.849 eura poreskog novca na šminkanje u tri mjeseca

Bivši kancelar OlafŠ Šolc (Scholz) potrošio je 13.015 eura na kistove za puder, prema ovim podacima

Fena

D. H.

19.7.2025

Više od 590.000 eura javnog novca je izdvojeno za vizažiste i stiliste iz kabineta bivšeg njemačkog kancelara Olafa Scholza u periodu između 2022. i marta 2025. godine.

Bild tvrdi - ovaj iznos je potrošen za šminku i lak za kosu u periodu od 2022. do kraja 2024. godine. Račun Ministarstva vanjskih poslova Njemačke pod vodstvom Annaleni Baerbock, koja ima najveće troškove za stilizovanje, obuhvata period do aprila 2024. godine.

A što je potrošeno između aprila i kraja godine – ostaje nepoznato. U januaru, februaru i martu 2025. dodano je još blizu 50.000 eura za vizažiste i sve je plaćeno novcem poreskih obveznika.

Bivša ministrica vanjskih poslova Njemačke Annaleni Baerbock je najviše potrošila, a njen račun je iznosio 20.849 eura u prva tri mjeseca 2025. godine, odnosno 248 eura svaki dan samo za šminku.

Bivši kancelar OlafŠ Šolc (Scholz) potrošio je 13.015 eura na kistove za puder, prema ovim podacima.

Bild je napravio i poređenje - za budžet Baerbock je moguće kupiti 4.211 drogerijskih ruževa za usne po cijeni od 4,95 eura.

# OLAF SCHOLZ
# NJEMAČKA
# ANNALENA BAERBOCK
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.