Berbok potrošila 20.849 eura poreskog novca na šminkanje u tri mjeseca

Više od 590.000 eura javnog novca je izdvojeno za vizažiste i stiliste iz kabineta bivšeg njemačkog kancelara Olafa Scholza u periodu između 2022. i marta 2025. godine.

Bild tvrdi - ovaj iznos je potrošen za šminku i lak za kosu u periodu od 2022. do kraja 2024. godine. Račun Ministarstva vanjskih poslova Njemačke pod vodstvom Annaleni Baerbock, koja ima najveće troškove za stilizovanje, obuhvata period do aprila 2024. godine.

A što je potrošeno između aprila i kraja godine – ostaje nepoznato. U januaru, februaru i martu 2025. dodano je još blizu 50.000 eura za vizažiste i sve je plaćeno novcem poreskih obveznika.

Bivša ministrica vanjskih poslova Njemačke Annaleni Baerbock je najviše potrošila, a njen račun je iznosio 20.849 eura u prva tri mjeseca 2025. godine, odnosno 248 eura svaki dan samo za šminku.

Bivši kancelar OlafŠ Šolc (Scholz) potrošio je 13.015 eura na kistove za puder, prema ovim podacima.

Bild je napravio i poređenje - za budžet Baerbock je moguće kupiti 4.211 drogerijskih ruževa za usne po cijeni od 4,95 eura.