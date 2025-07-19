Tramp: Tri nuklearna objekta u Iranu zbrisana, uništit ćemo i nove ako ih izgrade

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da su tri nuklearna objekta u Iranu potpuno uništena i da bi obnova ovih lokacija trajala godinama.

"Sva tri nuklearna postrojenja u Iranu su potpuno uništena i/ili zbrisana. Bile bi potrebne godine da se vrate u upotrebu i, ako Iran to želi, bilo bi mnogo bolje da počnu iznova, na tri različite lokacije, prije nego što i ta postrojenja budu uništena, ukoliko se odluče za to", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki lider je u više navrata tvrdio da su tri ključna iranska nuklearna postrojenja potpuno uništena u američkom napadu u junu.

Prema američkim obavještajnim izvorima, samo je jedno od tri ciljana postrojenja, Fordo, pretrpjelo ozbiljna oštećenja. Prema pisanju NBC News-a, napadi su pogodili objekte na površini, dok su podzemna postrojenja, poput centrifuga i zaliha obogaćenog uranijuma, pretrpjela minimalna oštećenja ili su premještena prije napada.

Tramp je odbacio ove izvještaje nazivajući ih "lažnim vijestima" i optužio medije da umanjuju uspjeh napada.

Iran je potvrdio značajna oštećenja na postrojenju Fordo, ali nije izdao zvanično saopštenje o stanju drugih objekata.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ocijenila je da je još rano za procjenu ukupne štete i da će biti potrebne dodatne inspekcije kako bi se utvrdio uticaj napada na iranski nuklearni programa