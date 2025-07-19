Muškarca u SAD usisala magnetna rezonanca, nastradao zbog lanca oko vrata

Šezdesetjednogodišnji muškarac u Njujorku preminuo je nakon što je ove nedjelje uvučen u aparat za magnetnu rezonancu, saopštila je policija okruga Nasau, prenosi NBC news.

Muškarac je nosio veliki metalni lanac i ušao je u sobu bez dozvole dok je aparat za magnetnu rezonancu, koji koristi jako magnetno polje, radio u medicinskoj ordinaciji u Vestberiju u srijedu popodne, saopštila je policija.

Metalna ogrlica ga je "uvukla u aparat, što je rezultiralo medicinskim incidentom", stoji u izvještaju.

Proglašen je mrtvim od zadobijenih povreda u četvrtak u bolnici.

Bezbjednosna pravila u vezi sa MRI aparatima zahtjevaju da ljudi ne unose ništa metalno u prostoriju za procedure. Pacijenti moraju da se presvuku prije ulaska i uvijek se provjerava da li u njihovom tijelu ima implantata ili metala.

Da bi snimio tijelo, MRI aparat koristi od 1,5 do 3,0 tesla jedinica magnetnog polja (ponekad i više), kako bi pokrenuo protone u molekulima vode da se usmjere otprilike u istom pravcu.

Niskoenergetski impuls elektromagnetizma pomjera čestice, koje u zavisnosti od okolnih materijala zahtjevaju različitu količinu vremena da se vrate u početnu tačku.

Ovaj kontrast u pomjeranju protona se zatim tumači kako bi se pružila detaljna slika unutrašnjosti tijela.

U slučajevima manjih predmeta, kao što je na primjer nakit, jako magnetno polje može da stvori električnu struju u materijalu koja potencijalno sprovodi dovoljno toplote da izazove gadnu lokalizovanu opekotinu.

Ovo nije jedini nesretan slučaj koji se dogodio zbog nepoznavanja propisa vezanih za MRI aparate. Jedan Brazilac je 2023. godine zadobio smrtonosne povrede kada mu je napunjen pištolj koji je nosio za pojasom opalio u stomak u blizini uključenog aparata za magnetnu rezonancu.

U jednoj takođe neobičnoj nesreći 2001. godine jedo dijete je zadobilo smrtonosne povrede glave kada je magnetna rezonanca katapultirala metalni rezervoar za kiseonik sa druge strane sobe