Evropska komisija korigirala cijenu: Evo koliko će koštati ulazak u EU nakon uvođenja novog sistema

Naknada za Evropski sistem za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS), čiji početak primjene bi trebao biti krajem 2026. godine, iznosit će 20 eura, umjesto prethodno najavljenih sedam.

Evropska komisija je krajem sedmice najavila novu cijenu naknade za putnike izvan EU-a kojima nije potrebna viza za ulazak u 30 evropskih zemalja.

- Ovo povećanje ima za cilj pokrivanje operativnih troškova ETIAS-a, uzimajući u obzir sve njegove funkcionalnosti i stope inflacije, te usklađivanje naknade EU-a s naknadama drugih zemalja koje imaju slične programe autorizacije putovanja - poručuju iz EK-a.

Sistem ETIAS je osmišljen kako bi državljanima zemalja izvan EU-a, koji su izuzeti od vize, olakšao putovanje u EU, a istovremeno poboljšao sigurnost, tvrde iz Evropske komisije. Putnici će morati popuniti online prijavu prije putovanja, dajući lične podatke. Prijava će se obrađivati automatski, a putnik će dobiti odluku u roku od nekoliko minuta.

Osobe mlađe od 18 ili starije od 70 godina, bit će oslobođene plaćanja naknade.

O odluci treba da se izjasne Evropski parlament i Evropsko vijeće, a stupa na snagu kad ETIAS postane operativan. ETIAS sistem će početi s radom krajem 2026. godine.