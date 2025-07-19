Pirs: Apelirat ćemo na prijatelje u Srbiji da pomognu BiH da ide naprijed, secesionizam iz RS to otežava

Za manje od trideset godina, specijalna izaslanica Velike Britanije za Zapadni Balkan treći put vraća se u regiju. Karen Pirs bila je koordinatorica za ovaj prostor u britanskom Forin ofisu do 2006. godine i kaže da mu se s velikim entuzijazmom vraća.

– Ekonomije se dobro razvijaju, ali sam mislila da mogu i bolje tokom ovih 20 godina. Bila sam i pomalo razočarana što sam zatekla narative o drugim zajednicama, susjedima, u kojima nije načinjen dovoljan napredak u pomirenju kojem sam se nadala, i u tome bih željela da pomognem – kaže ona u razgovoru za BBC na srpskom tokom posjete Beogradu.

U dvije decenije, kaže, pogled iz Londona na Balkan nije se mnogo promijenio, već je dopunjen novim temama.

– Strateški, jedna se stvar nije promijenila: zalažemo se za mir i stabilnost u regiji. Novi segment je ekonomska suradnja, želimo da pomognemo u razvoju infrastrukture, ali i da surađujemo po globalnim pitanjima migracija i organiziranog kriminala.

Karen Pirs postavljena je na mjesto specijalne izaslanice Velike Britanije za Zapadni Balkan u februaru 2025. godine, dolazeći na funkciju koju je prethodno obavljao Stjuart Pič.

Prije povratka u balkansku diplomaciju, Karen Pirs bila je prva žena na mjestu ambasadorice Velike Britanije u Sjedinjenim Državama, a u dugoj diplomatskoj karijeri predstavljala je službeni London i u Ujedinjenim nacijama.

Migracije nisu laka pitanja

Kada se pogleda popis zaduženja specijalne izaslanice za Zapadni Balkan, pojedine stavke djeluju očekivano: promocija demokratske vladavine i ljudskih prava, pomirenje u regiji.

Ipak, visoko se na toj listi probila i borba protiv ilegalnih migracija i organiziranog kriminala.

– U Evropi nas posebno brinu migrantske rute i postoje brojni načini na koje možemo sa Srbijom i zemljama Zapadnog Balkana da radimo na boljoj kontroli granica, razmjeni sigurnosnih informacija, podataka o kriminalu, ali i tretmanu izbjeglica i migranata. Nadamo se da ćemo uspjeti da smanjimo ovaj problem jer bi to donijelo dobro i Velikoj Britaniji i Balkanu – nikome ne ide u korist da krijumčari nastave da rade ono što rade.

Pitanja migracija vrlo će se visoko naći i na dnevnom redu samita Berlinskog procesa, mehanizma suradnje zemalja Zapadnog Balkana, Europske unije, njenih članica i Velike Britanije.

Ovogodišnji samit Procesa održat će se tokom jeseni u Londonu i bit će prilika da europski i balkanski lideri nastave razgovore i o migracijama.

Prethodni su rezultirali potpisivanjem niza sporazuma o razmjeni informacija o migracijama i kriminalu u novembru 2024. godine.

BBC je u martu 2025. pisao da britanska vlada razmatra mogućnosti da ljude čiji je zahtjev za azilom u toj zemlji odbijen, šalje na Balkan – u svojevrsne povratne centre.

– Odvijaju se brojni tehnički razgovori o čitavom nizu pitanja koja se tiču migracija i mi svakako ne bismo davali komentare dok su oni u toku. To nisu laka pitanja za sve nas, ali želimo da podignemo razinu suradnje i veoma smo zadovoljni kako je u EU i na Zapadnom Balkanu ta tema dočekana – kaže Karen Pirs.

Prijedlozi o kojima je BBC pisao prije nekoliko mjeseci opisani su kao razgovori „u ranoj fazi”, a mogli bi uključivati i plaćanje zemljama koje bi povratnike prihvaćale.

Poštuju li se u Srbiji prava?

Karen Pirs na sastanke s najvišim dužnosnicima Srbije dolazi nakon višemjesečnih prosvjeda studenata i građana, koji su počeli zahtjevima za odgovornost zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, a nastavili traženjem parlamentarnih izbora.

Na ulicama Beograda i drugih gradova širom Srbije prosvjedovale su desetine tisuća ljudi, ali su demonstracije obilježile i policijske akcije uhićenja i razbijanja prosvjeda i barikada.

– Pravo na miran prosvjed je veoma važno, osnovno pravo, kao i pravo na slobodu govora, okupljanja – to je sve u srcu prosvijećene Europe.

BBC: Ali poštuju li se ta prava u potpunosti u Srbiji?

– To je na građanima Srbije da kažu, nije na meni. Sigurno je da se razina poštovanja ljudskih prava treba poboljšati, a na Srbiji je i da riješi pitanja sudjelovanja građana i reformi. Ako mi nekako možemo da pomognemo, rado bismo podijelili iskustva.

Na pitanje jesu li, u svjetlu prosvjeda, aktualne srpske vlasti pouzdan partner za Veliku Britaniju, Karen Pirs nema većih dilema.

– Oni su do sada bili veoma pouzdan partner i, kao što je rekao šef diplomacije i premijer Velike Britanije, mi zaista želimo da unaprijedimo odnos sa Srbijom, na čemu dobro radi i naša ambasada u Beogradu.

– Taj odnos svakako nije bez problema – neki od tih problema jesu regionalni, poput Bosne i Hercegovine i Kosova – ali nećemo stići nigdje ako nemamo otvoren razgovor s liderima Srbije.

Regionalna pitanja

To su upravo ona pitanja na kojima je Karen Pirs radila i prije više od dvije decenije.

– Ne mislim da nam je potreban novi pristup i magični odgovor koji bi dao rješenje za Bosnu i Hercegovinu, ili za pitanje Kosova i Srbije – kaže ona.

Pregovori Beograda i Prištine već mjesecima su blokirani, a od potpisivanja Ohridskog sporazuma u proljeće 2024. godine nije bilo značajnijih kontakata lidera Srbije i Kosova.

– Veoma je važno da se sporazumi primijene – u Briselskom i Ohridskom sporazumu već postoje jako dobre ideje, samo je važno da se one implementiraju.

– To nisu teorijski sporazumi, već se bave veoma praktičnim pitanjima slobode kretanja, pristupa, sudjelovanja, i željeli bismo da ohrabrimo političare s obje strane da tako pomognu ljudima i zajednicama.

U postojećim rješenjima Karen Pirs vidi i izlaz iz krize u Bosni i Hercegovini – zemlji čije su europske integracije gotovo nepostojeće, institucije često blokirane, a rukovodstvo Republike Srpske donosi niz odluka koje se kose s nadležnostima države čiji je taj entitet dio.

– Razumijemo zabrinutost u Republici Srpskoj o tome hoće li moći upravljati entitetom, i Dejtonski sporazum im to omogućava, ali Bosna i Hercegovina može napredovati ekonomski i ka članstvu u EU samo kao jedinstvena država. Ne želimo da oduzmemo ništa od Republike Srpske kao entiteta, ni od bosanskih Srba kao konstitutivnog naroda u BiH – napominje Karen Pirs.

Ipak, nema dilemu ni gdje je adresa na koju će se također obratiti sa željom da se uspostavi bolje funkcioniranje BiH.

– Veoma smo zabrinuti zbog secesionističkih poteza nekih od lidera Republike Srpske – to ne pomaže da Bosna i Hercegovina ostvari dalji napredak i ekonomski razvoj koji bi bio od koristi svakom građaninu.

– Zbog toga ćemo apelirati na naše prijatelje u Srbiji da pomognu Bosni i Hercegovini da ide naprijed, a to znači da ne podržavaju separatističke tendencije u Republici Srpskoj – zaključuje ona.