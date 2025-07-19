Umro "Uspavani princ": S 15 godina doživio nesreću i 20 godina bio u komi

Princ Al-Valid bin Khalid bin Talal, poznat i kao "Uspavani princ", preminuo je danas u 36. godini, nakon što je proveo čak 20 godina u komi. Njegov ožalošćeni otac, princ Kalid bin Talal bin Abdulaziz, potvrdio je vijest putem društvenih mreža.

– S vjerom u Allahovu volju i odredbu, i s dubokom tugom i žalošću, oplakujemo našeg voljenog sina: princa Al-Valida bin Khalida bin Talala bin Abdulaziza Al Sauda, neka mu se Allah smiluje, koji je danas preminuo – navodi se u objavi.

Princ Al-Valid je imao samo 15 godina kada je 2005. godine teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Londonu, dok je boravio u Velikoj Britaniji na vojnoj obuci. Zadobio je ozbiljne povrede mozga i unutrašnja krvarenja, nakon čega je hospitaliziran u Medicinskom centru kralj Abdulaziz u Rijadu, gdje je ostao u komi, priključen na respirator i pod stalnim ljekarskim nadzorom.

Uprkos savjetima ljekara da se prekine održavanje života, njegov otac, princ Khalid bin Talal Al Saud, odlučno je odbijao takvu mogućnost, nadajući se čudu i oporavku. – Da je Bog htio da umre tog dana, to bi se i desilo – rekao je jednom prilikom, ostajući dosljedan svojoj odluci.

Godine 2019. pojavili su se izvještaji da princ pokazuje blage pokrete, ali nikada nije povratio potpunu svijest. Njegova smrt dolazi samo nekoliko sedmica nakon što su se društvenim mrežama proširile lažne vijesti da se Al-Valid probudio iz kome.

Princ Al-Valid bio je praunuk kralja Abdulaziza, osnivača moderne Saudijske Arabije, i unuk princa Talala bin Abdulaziza. Iako nije bio u direktnoj liniji nasljeđivanja, bio je pranećak aktuelnog kralja, Salmana bin Abdulaziza.