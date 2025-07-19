Jezive scene iz Los Anđelesa: Pojavili se snimci s mjesta gdje je vozilo uletjelo u masu

Vatrogasna služba Los Angelesa (LAFD) saopćila je da je na mjestu nesreće na bulevaru Santa Monica, u blizini Hollywooda, bilo "više povrijeđenih", a prijavljeno je i da je "nepoznato vozilo" udarilo grupu ljudi, prenosi američki San.

Saopćeno je da je najmanje pet osoba u kritičnom stanju, osam do deset u teškom stanju, a oko dvanaest je zadobilo lakše povrede.

Snimak s mjesta događaja prikazuje više osoba kako leže na cesti oko smrskanog sivog automobila koji se popeo na trotoar.

"LAFD trenutno koordinira trijažu i transport pacijenata," saopćila je Vatrogasna služba, napominjući da se incident dogodio blizu raskrsnice bulevara Santa Monica i avenije Vermont.