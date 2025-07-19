Veliki protest ispred Ambasade SAD u Tel Avivu: Traže od Trampa da okonča rat u Gazi

Hiljade Izraelaca protestuje ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Tel Avivu, zahtijevajući da američki predsjednik Donald Tramp posreduje u postizanju dogovora kojim bi se omogućio povratak izraelskih talaca i okončanje rata u Gazi.
Protestima su se pridružile porodice talaca, koje se okupljaju redovno još od početka sukoba u Gazi. Među predvodnicima marša su bivša taokinja Joheved Lifšic, udovica ubijenog taoca Odeda Lifšica, kao i drugi rođaci talaca, uključujući Tala Kuperštajna, oca Bara Kuperštajna, koji je bio u invalidskim kolicima.
Ispred američke ambasade vijore se izraelske, američke i žute zastave – potonje su simbol solidarnosti i poziv na trenutno oslobađanje talaca. Demonstranti su razvili veliki transparent sa porukom Donaldu Trampu da postigne "veliki, lijep dogovor" – aludirajući na naziv njegovog nedavno usvojenog zakona o državnoj potrošnji.
Na pijesku ispred ambasade raširen je ogroman transparent s natpisom: „Spasite taoce, okončajte rat“.
U međuvremenu, dok pregovori o prekidu sukoba ne donose rezultate, izraelske vojne operacije u Gazi se nastavljaju. Danas su izraelske snage ponovo gađale Palestince koji su čekali u redu za humanitarnu pomoć u Rafahu – pri čemu je ubijeno 32 ljudi.