Veliki protest ispred Ambasade SAD u Tel Avivu: Traže od Trampa da okonča rat u Gazi

Hiljade Izraelaca protestuje ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Tel Avivu, zahtijevajući da američki predsjednik Donald Tramp posreduje u postizanju dogovora kojim bi se omogućio povratak izraelskih talaca i okončanje rata u Gazi.

Protestima su se pridružile porodice talaca, koje se okupljaju redovno još od početka sukoba u Gazi. Među predvodnicima marša su bivša taokinja Joheved Lifšic, udovica ubijenog taoca Odeda Lifšica, kao i drugi rođaci talaca, uključujući Tala Kuperštajna, oca Bara Kuperštajna, koji je bio u invalidskim kolicima.