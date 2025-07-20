Užas u Južnoj Koreji: Deset poginulih, devet nestalih u obilnim kišama i odronima

Deset osoba je poginulo, a devet ih se vodi kao nestalo u obilnim kišama i odronima tla koji su pogodili Južnu Koreju posljednja četiri dana.

Ove informacije jutros je objavila tamošnja vlada.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i Nacionalne vatrogasne agencije, najveći broj žrtava zabilježen je u južnom okrugu Sančeong (Sancheong), gdje je poginulo šest osoba, a sedam se još vodi kao nestalo.

Ostali smrtni slučajevi potvrđeni su u Osanu u pokrajina Gjeongi (Gyeonggi) te u gradovima Seosan i Dangjin u pokrajini Južna Čungčeong (Chungcheong). Dvije osobe nestale su u jugozapadnom gradu Gvangju (Gwangjuu).

Vatrogasne službe izvijestile su da potraga u Sančeongu i dalje traje te da bi broj žrtava mogao rasti. Iz tog okruga do sada je spašeno ukupno 58 osoba.

Obilne kiše koje traju od srijede uzrokovale su rekordne količine oborina – Sančeong je primio 793,5 milimetara kiše, susjedni Hapčeon (Hapcheon) 699 mm, a Hadong 621,5 mm.