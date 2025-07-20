Kod Vijetnama potonuo turistički brod: Najmanje 38 mrtvih

Broj poginulih u nesreći turističkog broda u vijetnamskom zaljevu Halong porastao je na najmanje 38, a nekoliko osoba se još uvijek vodi kao nestalo.

To je potvrdila tamošnja vlada, a spasilačke službe nastavljaju potragu za preživjelima.

- Najmanje 38 osoba s broda je potvrđeno mrtvo, a 10 ih je spašeno - navodi se u vladinom saopćenju.

Službena novinska agencija Vietnam News izvijestila je kako su svih 48 turista bili vijetnamski državljani, uključujući i nekoliko djece.

Deseci spasilaca, među kojima su pripadnici granične straže, mornarice, policije i profesionalni ronioci, raspoređeni su na mjesto nesreće. Iako se more smirilo, vremenski uslovi i dalje otežavaju potragu zbog slabe vidljivosti.

Vlada je potvrdila da je potopljeni brod izvučen iz mora. Nesreća se dogodila jučer oko 14 sati po lokalnom vremenu, ubrzo nakon što je tajfun Wipha ušao u Južno kinesko more.

Vlasti su potvrdile da su u vrijeme nesreće na tom području zabilježeni jaki vjetrovi, obilne kiše i munje, naglasivši da ti uvjeti nisu bili direktna posljedica nadolazećeg tajfuna, već su rezultat atmosferskih nestabilnosti nad sjevernim dijelom zemlje.

U februaru 2011. godine potonuće turističkog broda u istom zaljevu odnijelo je 12 života, među kojima i stranih turista. Tajfun Wipha, treći koji je ove godine pogodio Južno kinesko more, očekuje se da će početkom iduće sedmice udariti u sjevernu obalu Vijetnama.