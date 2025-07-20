Rubio pozvao sirijskog predsjednika da djeluje ili da zaboravi na jedinstvenu državu

Uprkos "trenutnom prekidu vatre" koji je najavio predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (al-Sharaa) sukobi su nastavljeni na jugu te zemlje.

Sudeći po izvještajima, Druzi su jučer protjerali beduinske naoružane ljude iz grada Svejde (Sweide). Borbe su se nastavile u drugim dijelovima pokrajine. BBC to nije potvrdio.

Vladine snage koje je ranije ove sedmice rasporedio privremeni predsjednik al-Šara okrivljene su za pridruživanje napadima na Druze. Izvještava se da je u protekloj sedmici ubijeno više od 900 ljudi. Sve strane optužene su za zločine.

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) je zatražio prekid "silovanja i klanja nevinih ljudi" u Siriji, u objavi na X-u u subotu.

- Ako vlasti u Damasku žele sačuvati bilo kakvu šansu za postizanje ujedinjene, uključive i mirne Sirije slobodne od ISIL-a (Islamske države) i iranske kontrole, moraju pomoći u okončanju ove nesreće korištenjem svojih sigurnosnih snaga kako bi spriječili ISIL i sve druge nasilne džihadiste da uđu u područje i izvrše masakre. I moraju pozvati na odgovornost i privesti pravdi svakoga ko je kriv za zločine, uključujući i one u njihovim redovima – naveo je on.

Ministartsvo unutrašnjih poslova Sirije sinoć je saopćilo da su sukobi u Svejdi zaustavljeni nakon intervencije njihovih snaga u gradu.

Nastavak borbi

Novinska agencija Reuters izvijestila je da se borbe nastavljaju u drugim dijelovima pokrajine Svejida.

Ranije ove sedmice Izrael je proglasio podršku Druzima i intervenisao, udarivši na vladine snage i ministarstvo odbrane u glavnom gradu Damasku.

Šara je u subotu objavio prekid vatre dok su sirijske sigurnosne snage raspoređene u Svejdu kako bi se okončali sukobi. Sporazum je uključivao prekid izraelskih vojnih udara, a Izrael ga je odobrio kao dio pakta koji su posredovale SAD.

Vladine trupe postavljaju kontrolne tačke kako bi pokušale spriječiti da se više ljudi pridruži borbama. Ipak, ranije u subotu prijavljena je pucnjava unutar Svejde.

Pljačkanje i paljenje

Dopisnik novinske agencije AFP rekao je da su vidjeli naoružane muškarce kako pljačkaju trgovine i pale ih.

Također u subotu, izraelski ministar vanjskih poslova izrazio je sumnju u obnovljeno obećanje predsjednika da će zaštititi manjine i sve Sirijce.

Druzi u Svejdi slijede tajnu, jedinstvenu vjeru izvedenu iz šijitskog islama i ne vjeruje sadašnjoj vladi u Damasku. Oni su manjina u Siriji, kao i u susjednom Izraelu i Libanu.