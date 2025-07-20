Zelenski želi susret s Putinom: Ukrajina predložila novu rundu mirovnih pregovora s Rusijom

A. O.

20.7.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) poručio je da je Kijev predložio Moskvi novu rundu mirovnih pregovora naredne sedmice, nakon što su prethodni pregovori stali početkom juna.

Iako su u Istanbulu održana dva kruga pregovora prošlog mjeseca, nije bilo značajnog napretka kako bi se prekinuo rat između Rusije i Ukrajine.

Umjesto toga je dogovorena je razmjena zarobljenika velikih razmjera i vraćanje tijela poginulih vojnika.

- Sekretar Vijeća sigurnosti (Rustem) Umerov je također izvijestio da je predložio sljedeći sastanak s ruskom stranom za sljedeću sedmicu – izjavio je Zelenski u svom večernjem obraćanju zemlji.

Poručio je kako se zamah pregovora mora ubrzati.

Zelenski je ponovio svoju spremnost za lični sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Sastanak na nivou rukovodstva je potreban kako bi se zaista osigurao mir – trajni mir – zaključio je.

