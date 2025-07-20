Zelenski želi susret s Putinom: Ukrajina predložila novu rundu mirovnih pregovora s Rusijom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) poručio je da je Kijev predložio Moskvi novu rundu mirovnih pregovora naredne sedmice, nakon što su prethodni pregovori stali početkom juna.

Iako su u Istanbulu održana dva kruga pregovora prošlog mjeseca, nije bilo značajnog napretka kako bi se prekinuo rat između Rusije i Ukrajine.

Umjesto toga je dogovorena je razmjena zarobljenika velikih razmjera i vraćanje tijela poginulih vojnika.

- Sekretar Vijeća sigurnosti (Rustem) Umerov je također izvijestio da je predložio sljedeći sastanak s ruskom stranom za sljedeću sedmicu – izjavio je Zelenski u svom večernjem obraćanju zemlji.

Poručio je kako se zamah pregovora mora ubrzati.

Zelenski je ponovio svoju spremnost za lični sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Sastanak na nivou rukovodstva je potreban kako bi se zaista osigurao mir – trajni mir – zaključio je.