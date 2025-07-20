Novi masakr civila dok su čekali hranu u Gazi: Ubijeno je najmanje 39 ljudi, uključujući djecu

Gaza je jutros ponovo svjedočila tragediji koja briše granicu između rata i masakra nad civilima. Dok su stotine gladnih Palestinaca čekale red za humanitarnu pomoć u Rafahu i Kan Junisu (Khan Yunisu), izraelske snage su otvorile vatru, usmrtivši najmanje 39 osoba, a ranivši više od 100. Scenu užasa prenose Al Jazeera, Reuters i Associated Press (AP), potvrđujući najgore strahove, da je čak i čekanje na koru hljeba postalo smrtonosan čin u Pojasu Gaze.

Bez upozorenja

Kako navodi Al Jazeera, pogođeni su punktovi za raspodjelu hrane i vode koje je postavila međunarodna humanitarna organizacija. Među mrtvima su žene, stariji i najmanje troje djece. Svjedoci tvrde da nije bilo upozorenja prije pucnjave.

Reuters prenosi izjavu iz bolnice Nasser, gdje je potvrđeno da su tijela žrtava stizala u valovima.

- Ovo je bio red za pomoć, ne front borbe. Ljudi su tražili hranu, a dobili smrt - rekao je jedan od ljekara koji je zatražio anonimnost zbog sigurnosnih razloga.

AP dodatno ističe da je ovo samo posljednji u nizu napada na civile koji pokušavaju preživjeti u uvjetima potpune humanitarne blokade. Od početka jula, kako navodi ova agencija, više od 875 Palestinaca poginulo je pokušavajući pristupiti punktovima pomoći širom Gaze.

U bolnici Al-Amal, prema informacijama koje je potvrdio Palestinski Crveni polumjesec, preminulo je i 35-dnevno dijete usljed akutne pothranjenosti i nedostatka medicinske skrbi. Goriva više nema, operacione sale su zatvorene, a ambulantna kola bez mogućnosti pokretanja.

(Ne)sigurne zone

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 86 posto teritorije Gaze nalazi se pod direktnim naređenjima za evakuaciju, dok “sigurne zone” u praksi ne postoje. UN upozorava da bi bez trenutnog prekida vatre i masovnog humanitarnog odgovora mogla uslijediti glad s katastrofalnim posljedicama.

U međuvremenu, pregovori o primirju u Dohi stagniraju. Al Jazeera javlja da Hamas odbija bilo kakav “privremeni prekid” bez jasne mape ka trajnom miru, dok Izrael insistira na faznoj razmjeni talaca bez konkretnog kraja sukoba. Dok diplomate sjede, ljudi u Gazi umiru – tiho, gladni i zaboravljeni.

Dok svijet traži političke odgovore, na terenu je samo jedno pitanje – koliko još smrti će biti potrebno da bi pomoć stigla bez metka? Gledajući slike jutros iz Gaze, čini se da čak ni humanitarna traka više ne znači život, već samo još jednu metu.