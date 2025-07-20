Gaza gladuje pred očima svijeta: Žena koja pet dana nije jela postaje simbol kolektivnog zločina

U svijetu prepunom informacija, jedan kratak video – snimak iscrpljene Palestinke koja nije jela pet dana – postao je najglasniji krik tišine. Snimljen 19. jula, objavljen putem mreže X, prikazuje ženu koja sa staklenim pogledom i iznurenim glasom kaže: “Samo želim hranu. Hodala sam malo i osjetila vrtoglavicu — stomak mi je prazan.”

To nije samo vapaj pojedinca, već sablasna poruka iz Gaze, gdje glad danas ubija brže od metka. I to doslovno — kako upozoravaju humanitarni radnici i UN-ove agencije, glad je postala veći prioritet čak i od lijekova. Ljudi u Gazi više ne traže tablete ni operacije – traže komad hljeba.

Umiru djeca

Dok svijet raspravlja, broj preminule djece raste. Samo u posljednjim sedmicama, prema navodima Agencija UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA-e, najmanje 70 mališana je umrlo od gladi, a među njima i 35-dnevna beba koja nije dočekala bočicu mlijeka. Stotine drugih se bore za život u improviziranim bolnicama bez struje, hrane, vode.

Hiljade tona hrane čeka na graničnim prelazima, ali ne stiže do onih koji su najgladniji.

- Imamo hranu za mjesec dana za cijelu Gazu, ali su skladišta pod ključem, a konvoji blokirani- javlja UNRWA. Isporučiti obrok postaje gotovo jednako opasno kao i ući u ratnu zonu.

Palestinci koji pokušavaju doći do paketa pomoći često bivaju napadnuti.

Glad kao oružje

- Mislili smo da tenkovi dolaze kako bi nam pomogli da preuzmemo hranu. Umjesto toga, počeli su pucati. Nisu pucali na naoružane, već na nas gladne, koji smo došli po obrok- kazao je svjedok Muahemd al Kalidi (Mohammed al-Khalidi).

Međunarodni pravni eksperti, Amnesty International i Human Rights Watch, sve otvorenije govore o korištenju gladi kao ratne taktike. Izvještaji ukazuju da se namjerno onemogućava pristup hrani i vodi. Takva praksa može predstavljati ratni zločin ili čak čin genocida, što je predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda.