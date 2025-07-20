Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZASTRAŠUJUĆE

Gaza gladuje pred očima svijeta: Žena koja pet dana nije jela postaje simbol kolektivnog zločina

Hiljade tona hrane čeka na graničnim prelazima, ali ne stiže do onih koji su najgladniji

Žena koja pet dana nije jela postaje simbol kolektivnog zločina. Platforma X

A. H. K.

20.7.2025

U svijetu prepunom informacija, jedan kratak video – snimak iscrpljene Palestinke koja nije jela pet dana – postao je najglasniji krik tišine. Snimljen 19. jula, objavljen putem mreže X, prikazuje ženu koja sa staklenim pogledom i iznurenim glasom kaže: “Samo želim hranu. Hodala sam malo i osjetila vrtoglavicu — stomak mi je prazan.”

To nije samo vapaj pojedinca, već sablasna poruka iz Gaze, gdje glad danas ubija brže od metka. I to doslovno — kako upozoravaju humanitarni radnici i UN-ove agencije, glad je postala veći prioritet čak i od lijekova. Ljudi u Gazi više ne traže tablete ni operacije – traže komad hljeba.

Umiru djeca

Dok svijet raspravlja, broj preminule djece raste. Samo u posljednjim sedmicama, prema navodima Agencija UN-a za palestinske izbjeglice UNRWA-e, najmanje 70 mališana je umrlo od gladi, a među njima i 35-dnevna beba koja nije dočekala bočicu mlijeka. Stotine drugih se bore za život u improviziranim bolnicama bez struje, hrane, vode.

Hiljade tona hrane čeka na graničnim prelazima, ali ne stiže do onih koji su najgladniji. 

- Imamo hranu za mjesec dana za cijelu Gazu, ali su skladišta pod ključem, a konvoji blokirani- javlja UNRWA. Isporučiti obrok postaje gotovo jednako opasno kao i ući u ratnu zonu.

Palestinci koji pokušavaju doći do paketa pomoći često bivaju napadnuti. 

Glad kao oružje 

- Mislili smo da tenkovi dolaze kako bi nam pomogli da preuzmemo hranu. Umjesto toga, počeli su pucati. Nisu pucali na naoružane, već na nas gladne, koji smo došli po obrok- kazao je svjedok Muahemd al Kalidi (Mohammed al-Khalidi). 

Međunarodni pravni eksperti, Amnesty International i Human Rights Watch, sve otvorenije govore o korištenju gladi kao ratne taktike. Izvještaji ukazuju da se namjerno onemogućava pristup hrani i vodi. Takva praksa može predstavljati ratni zločin ili čak čin genocida, što je predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda.

# IZRAEL
# HUMANITARNA POMOĆ
# GAZA
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.