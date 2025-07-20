Grinkevič upozorava: NATO mora biti spreman za dva fronta Kinu i Rusiju

NATO više ne isključuje mogućnost istovremenih ratnih sukoba s dvije globalne sile, Rusijom i Kinom. General Aleksus Grinkevič (Alexus G. Grynkewich), komandant američkih snaga za Evropu i vrhovni saveznički komandant NATO-a u Evropi, upozorio je da bi Alijansa trebala biti spremna za dvostruki oružani konflikt do 2027. godine.

Njegova poruka, izrečena na sigurnosnoj konferenciji u njemačkom Visbadenu (Wiesbadenu), odjeknula je širom vojnih i političkih krugova.

Rat na dva fronta

- Ako Si Đinping (XiJinping) odluči napasti Tajvan, gotovo je sigurno da će tražiti pomoć od Vladimira Putina – i obrnuto. Takav dvostruki napad ne smijemo isključiti - izjavio je Grinkevič, prenosi Stars and Stripes.

Prema njegovim riječima, Zapad ima najviše 18 mjeseci da odgovori ubrzanom vojnom pripremom, povećanjem proizvodnje municije i usklađivanjem unutar saveza. Poseban naglasak stavljen je na mobilizaciju industrijskih kapaciteta i distribuciju odbrambene opreme, uključujući raketne sisteme Patriot, koje se, kako piše Reuters, hitno premještaju u Ukrajinu.

Industrijska mobilizacija

Scenarij koji NATO razmatra više nije teorija – već realna vojna projekcija. Grinkevič tvrdi da Kina i Rusija sve otvorenije sarađuju, a eventualni napad na Tajvan mogao bi pokrenuti lanac reakcija širom Istočne Evrope.

- Ukoliko ne budemo spremni da vodimo rat na dva fronta, izložit ćemo najslabije tačke našeg saveza - upozorio je general, kako prenosi EUToday.

NATO se već priprema: pozvani su proizvođači oružja i municije da višestruko povećaju kapacitete. Potražnja za haubicama, raketnim sistemima i bespilotnim letjelicama raste, a saveznici ulažu milijarde eura u vojni sektor.

Na to ukazuje i analiza The Guardian-a, koji piše da se “NATO ubrzano transformira iz obrambene u proaktivnu alijansu, svjesnu da višedecenijska pravila više ne važe”.