Izraelska vojska širi operacije: Najavljeni napadi na Deir al-Balah u srcu Gaze

Prema riječima glasnogovornika izraelske vojske, pukovnika Avičaj Adrija (Avichaya Adraeeja), operacije imaju za cilj uništenje neprijateljskih sposobnosti i terorističke infrastrukture, a IDF širi djelovanje i na područja u kojima ranije nisu intervenisali.

Izraelska vojska najavila je početak ofanzive u centralnom dijelu Pojasa Gaze, tačnije u okolini grada Deir al-Balah, gdje do sada nije bilo većih vojnih aktivnosti.

Brojni izbjeglički kampovi

U Deir al-Balahu i okolnim naseljima trenutno se nalazi najmanje 350.000 civila, među kojima su i hiljade interno raseljenih osoba koje su pobjegle iz sjevernih i južnih dijelova Gaze.

U tom području smješteni su brojni izbjeglički kampovi, a humanitarne organizacije već mjesecima upozoravaju na katastrofalne uslove, nedostatak hrane, vode i medicinske pomoći.

Strah među stanovništvom

Izraelske snage do sada nisu ulazile u ovaj dio Pojasa Gaze, što su često obrazlagali mogućim prisustvom talaca koje Hamas navodno drži u tom području. Najava napada izazvala je strah među stanovništvom, dok međunarodne organizacije pozivaju na suzdržanost i zaštitu civila.

Situacija na terenu ostaje izuzetno napeta, a najavljene operacije mogle bi dodatno pogoršati humanitarnu krizu koja već pogađa stotine hiljada ljudi u Gazi.