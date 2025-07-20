Iranske vlasti pronašle novu lokaciju gdje su izraelski agenti proizvodili kamikaza dronove

Sigurnosne snage Irana otkrile su još jednu skrivenu radionicu za proizvodnju bespilotnih letjelica, za koju tvrde da je služila izraelskoj obavještajnoj službi Mossad. Ovaj slučaj dodatno potvrđuje sumnje o dubokoj infiltraciji izraelske obavještajne mreže u unutrašnjost Irana.

Informacija je objavljena 19. jula putem društvene mreže X, gdje je profil Iran Observer, koji redovno prati sigurnosna i geopolitička dešavanja u regiji, objavio snimak iz navodne „sigurne kuće“ Mossada. Na snimku se vide dijelovi dronova, oprema za sastavljanje i metalne kutije u kojima su letjelice čuvane. Uz video je navedeno da su u objektu izraelski agenti proizvodili kamikaza dronove namijenjene za udare unutar Irana.