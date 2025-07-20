TAJNA MREŽA

Iranske vlasti pronašle novu lokaciju gdje su izraelski agenti proizvodili kamikaza dronove

A. H. K.

20.7.2025

Sigurnosne snage Irana otkrile su još jednu skrivenu radionicu za proizvodnju bespilotnih letjelica, za koju tvrde da je služila izraelskoj obavještajnoj službi Mossad. Ovaj slučaj dodatno potvrđuje sumnje o dubokoj infiltraciji izraelske obavještajne mreže u unutrašnjost Irana.

Informacija je objavljena 19. jula putem društvene mreže X, gdje je profil Iran Observer, koji redovno prati sigurnosna i geopolitička dešavanja u regiji, objavio snimak iz navodne „sigurne kuće“ Mossada. Na snimku se vide dijelovi dronova, oprema za sastavljanje i metalne kutije u kojima su letjelice čuvane. Uz video je navedeno da su u objektu izraelski agenti proizvodili kamikaza dronove namijenjene za udare unutar Irana.

Ovo je druga takva lokacija otkrivena u proteklim sedmicama, a sve se događa u kontekstu šireg sigurnosnog nadmetanja između Teherana i Tel Aviva. Iranske vlasti ranije su razotkrile slične objekte u okolini Teherana i Karaja, te najavile da se radi o organiziranoj i sofisticiranoj mreži.

Teheran poručuje da je ovim otkrićem spriječeno više potencijalnih sabotaža, te da su pronađeni materijali već poslani na analizu. Zvanične izraelske institucije nisu komentarisale ovaj slučaj, ali raniji izvještaji medija poput Times of Israel i The Cradle ukazivali su na postojanje izraelskih operativaca i baza unutar iranskog teritorija, naročito tokom operacije “Rising Lion”.

# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
