Zastrašujuće upozorenje njemačkog generala: Rusija će na Ukrajinu odjednom ispaliti 2.000 dronova

Rusija namjerava istovremeno lansirati do 2.000 dronova na Ukrajinu, rekao je njemački general-major Christian Freuding u podcastu Bundeswehra Nachgefragt.

Proširenje kapaciteta

Freuding ima informacije da Rusija značajno proširuje svoje proizvodne kapacitete kako bi omogućila masovno raspoređivanje dronova u ratu protiv Ukrajine. Rekao je da Moskva planira lansirati 2.000 dronova odjednom, što bi moglo preopteretiti ukrajinske sisteme protuzračne odbrane.

General je naglasio potrebu za razvojem "pametnih protumjera", jer korištenje konvencionalnih sredstava - posebno raketa iz sistema protuzračne odbrane Patriot - nije logičan odgovor na dronove Shahed, koji koštaju 30.000 do 50.000 eura, dok jedna raketa Patriot košta preko 5 miliona eura.

Jeftina rješenja

Po Freudingovoj procjeni, Ukrajini su potrebna jeftina rješenja za protu-dronove po cijeni od 2000 do 4000 eura kako bi učinkovito odbila napade velikih razmjera.

Freuding je također naveo napade duboko unutar ruskog teritorija – ciljajući vojne avione, aerodrome i fabrike odbrambene opreme – kao još jedan nužan odgovor na prijetnju dronovima.

Nadalje je istaknuo da je Kina prestala isporučivati komponente za dronove Ukrajini i sada isključivo izvozi u Rusiju.

"Trenutno je situacija takva da Kina zapravo izvozi isključivo u Rusiju, dok je Ukrajina isključena s ovog tržišta", rekao je Freuding.