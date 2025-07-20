Izrael izdao nalog za evakuaciju centralnog dijela Pojasa Gaze

Vojska Izraela izdala je danas nova upozorenja o evakuaciji za centralni dio Pojasa Gaze, čime bi se onemogućio pristup od centra do juga tog područja.

Izrael i militantna grupa Hamas trenutno u Kataru vode pregovore o prekidu vatre, a međunarodni stručnjaci tvrde da do sada nije bilo napretka, prenosi AP.

Veliki broj punktova

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) više puta je izjavio da će širenje operacija vojske te zemlje u Gazi izvršiti pritisak na Hamas da pregovara.

U području Gaze koje je pod nalogom za evakuaciju nalazi se veliki broj punktova međunarodnih organizacija, koje distribuiraju pomoć stanovništvu koje je pogođeno humanitarnom krizom.

Portparol izraelske vojske upozorio je da će njene jedinice intenzivno napadati militante, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Bez jasnog ratnog plana

On je pozvao civilno stanovništvo da se uputi u područje Muvasi na južnoj obali Gaze, koje je Izrael proglasio humanitarnom zonom.

Lokalna organizacija Forum porodica talaca osudila je izraelsku objavu o evakuaciji i uputila zahtjev Netanjahuu da on i vojska objasne šta žele da postignu u centralnom dijelu Pojasa Gaze, podsjeća AP.

Forum je optužio Izrael da djeluje bez jasnog ratnog plana.

Protesti u Tel Avivu

U Tel Avivu je u subotu uveče više desetina hiljada ljudi protestovalo i zahtijevalo kraj rata u Gazi, koji traje od oktobra 2023. godine.

Više od dva miliona Palestinaca u Gazi je pogođeno katastrofalnom humanitarnom krizom, a teritorija je na ivici gladi.

Ministarstvo zdravlja Pojasa Gaze pod kontrolom Hamasa, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, navelo je da žene i deca čine više od polovine od više od 58.000 mrtvih u ratu.

Ministarstvo ne pravi razliku između civila i boraca. UN i druge međunarodne organizacije smatraju te podatke najpouzdanijom statistikom o žrtvama rata, prenosi AP.

Rat je počeo upadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je prema izraelskim podacima, ubijeno oko 1.200 ljudi, a oteta 251 osoba.