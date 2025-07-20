U Bijeloj kući ogorčeni zbog izraelskih napada u Siriji: "Bibi se ponaša kao luđak"

Prema izvještaju Axiosa, u Bijeloj kući raste frustracija zbog postupaka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, posebno u vezi s izraelskim vojnim operacijama u Gazi i Siriji. Zvaničnici administracije Donalda Trampa smatraju da Netanjahu djeluje nepredvidivo i agresivno, što otežava diplomatske napore SAD-a u regiji.

Tokom izraelskog napada na Damask, atmosfera u Bijeloj kući postala je sve napetija. Jedan američki zvaničnik izjavio je da se Netanyahu ponaša kao da je van kontrole – stalno bombarduje, a to može ugroziti Trampove planove.

- Bibi se ponašao kao luđak. Stalno sve bombarduje. Ovo bi moglo potkopati ono što Trump pokušava učiniti - kazao je jedan dužnosnik za Axios.

Drugi dužnosnik naveo je da je granatiranje crkve u Gazi natjeralo predsjednika Trampa da lično pozove Netanjahua i zatraži objašnjenje. Treći je izjavio da Netanjahu djeluje impulzivno i ometajuće, usporedivši ga s djetetom koje odbija poslušnost.

Poziv na povlačenje

Uprkos dogovorenom prekidu vatre koji je posredovao SAD, Netanjahu je nastavio s napadima u Siriji. Ovi potezi izazvali su dodatno nezadovoljstvo unutar Bijele kuće, ali Tramp se zasad suzdržava od javne kritike.

U utorak je Izrael bombardovao sirijski vojni konvoj blizu grada Suvejda, tvrdeći da je sirijska vojska napadala drusku manjinu i ušla u demilitariziranu zonu. Američki izaslanik Tom Barak pozvao je izraelske zvaničnike da se povuku i pruže šansu diplomatiji, na što su oni navodno pristali – ali su već sutradan nastavili s bombardovanjem, uključujući mete u blizini predsjedničke palače.

Ova eskalacija iznenadila je Trampa, koji je ranije najavio planove za obnovu Sirije i bio je uznemiren kada je na televiziji vidio izraelske napade. Državni sekretar Marko Rubio intervenisao je, tražeći da se bombardovanje zaustavi, a Netanjahu je pristao pod uslovom da se sirijska vojska povuče iz Suvejda.

Međutim, do tada su već stigle oštre reakcije iz Turske, Saudijske Arabije i samog vrha američke administracije, uključujući i bliske Trampove saradnike, koji su se lično požalili predsjedniku.

U Bijeloj kući prevladava uvjerenje da Netanjahu koristi vojne operacije za unutrašnje političke ciljeve, naročito zbog pritiska druske zajednice u Izraelu. Jedan američki zvaničnik rekao je da će to dugoročno biti velika greška za Netanjahua.

Bez primjedbi

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je i smrt palestinsko-američkog državljanina Saifa Mussaleta, kojeg su ubili izraelski doseljenici. Američki ambasador Majk Hakabi osudio je taj čin kao terorizam i zatražio odgovore. Iako je dugogodišnji pristaša Izraela, ove sedmice je i on kritikovao izraelske vlasti zbog problema s vizama za američke evangelike.

Izraelski zvaničnici bili su iznenađeni američkom reakcijom, tvrdeći da SAD ranije nije imao primjedbe na izraelske intervencije u Siriji i da su posljednje akcije odgovor na napade na drusku zajednicu. Negirali su da je riječ o politički motivisanim potezima.

U Vašingtonu se, međutim, smatra da Izrael ugrožava stabilnost Sirije, što bi na kraju moglo naštetiti i Izraelu i druskoj zajednici. Bijela kuća je sve svjesnija utjecaja krajnje desničarskih elemenata u Netanyahuovoj vladajućoj koaliciji, a to postaje primjetno i u širem MAGA pokretu.

Na kraju, američki zvaničnici upozoravaju da bi Netanjahuu uskoro mogla nestati i sreća i Trampova podrška, ako se ovakav pristup nastavi.