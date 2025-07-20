Netanjahu se otrovao hranom: Premijer Izraela prima infuziju i radi od kuće

Hitno pregledan nakon što mu je pozlilo tokom noći

I. H.

20.7.2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (75) otrovao se pokvarenom hranom, nakon čega mu je tokom noći naglo pozlilo, prenose izraelski mediji. Njegov kabinet jutros je saopštio da se premijer trenutno oporavlja i da će naredna tri dana raditi iz svog doma.

Kako navode iz ureda premijera, Netanjahu je hospitaliziran unutar svoje rezidencije gdje mu je pružena medicinska pomoć. Ustanovljeno je da je riječ o upali crijeva i dehidraciji, te se premijer trenutno nalazi na infuziji.

Konzumacija pokvarene hrane

Netanjahua je pregledao dr. Alon Hersko, direktor Odjela interne medicine Univerzitetske bolnice  Hadasah-Ein Kerem (Hadassah - Ein Kerem), koji je potvrdio da je zdravstveno stanje izazvano konzumacijom pokvarene hrane.

Premijer je izostao sa jutrošnjeg sedmičnog sastanka vlade, što je izazvalo špekulacije u javnosti. Kabinet se ubrzo oglasio navodeći da, iako bolestan, Netanjahu ostaje u kontaktu sa saradnicima i nastavlja pratiti dešavanja iz ureda u svom domu.

Bitka sa zdravljem

Podsjetimo, Netanjahu već godinama vodi bitke sa zdravljem. U julu 2023. godine ugrađen mu je pejsmejker, dok je u decembru iste godine podvrgnut operaciji uklanjanja prostate zbog komplikacija izazvanih infekcijom urinarnog trakta.

