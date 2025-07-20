Američki izaslanik: Sve strane u Siriji saglasne su da "pauziraju s nasiljem"

Sve strane u Siriji složile su se da pauziraju nasilje od 17 sati po damaškom vremenu (14:00 GMT) u nedjelju, objavio je američki specijalni izaslanik za Siriju.

- Sve strane su se prilagodile pauzi i prekidu neprijateljstava - napisao je Tom Barrack na X.

Izaslanik je rekao da obuzdavanje eskalacije neprijateljstava zahtijeva sporazum o pauziranju nasilja, zaštiti civila, omogućavanju humanitarnog pristupa i povlačenju od opasnosti.

- Sljedeći kamen temeljac na putu ka inkluziji i trajnoj deeskalaciji je potpuna razmjena talaca i pritvorenika, čija je logistika u toku - rekao je.

Dana 13. jula izbili su sukobi između beduinskih arapskih plemena i naoružanih druzijskih grupa u Suwaydi, na jugu Sirije. Nasilje je eskaliralo i uslijedili su izraelski zračni napadi, uključujući i na sirijske vojne položaje i infrastrukturu u Damasku. Izrael je kao izgovor za svoje napade naveo potrebu za zaštitom druzijskih zajednica.

Međutim, većina druzijskih lidera u Siriji javno je odbacila svako strano miješanje i potvrdila svoju posvećenost ujedinjenoj sirijskoj državi. Nakon pada režima Bašara al-Asada prošlog decembra, Izrael je intenzivirao zračnu kampanju u Siriji i proglasio tampon zonu između dvije zemlje nepostojećom, prema Sporazumu o razdvajanju iz 1974. godine.