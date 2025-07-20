Profesor likvidiran usred dana na ulici u Ateni: Ubio ga partner bivše žene

Američki profesor Przemislav Jeziorski (Przemyslaw Jeziorski) hladnokrvno je likvidiran usred bijela dana u mirnom predgrađu Atene dok je 4. jula išao prema kući svoje bivše supruge kako bi preuzeo njihovo dvoje male djece. Trebao je to biti tek jedan u nizu napetih susreta bivšeg para koji se sporio oko skrbništva, no Jeziorski nikada nije stigao do vrata.

Prema policijskom izvještaju koje prenosi CNN, upucan je više puta iz neposredne blizine. Preminuo je na mjestu događaja, a jezive fotografije s očevida pokazuju tijelo izrešetano mecima. Dok su očevici pokušavali pomoći profesoru, maskirani napadač je pobjegao.

Dvanaest dana kasnije, zbog ubistva s predumišljajem uhapšen je navodni počinitelj - novi partner njegove bivše supruge. Motiv koji je naveo policiji bio je spriječiti Jeziorskog da joj oduzme djecu. "Sve sam to učinio za nju i našu djecu, kako bismo mogli živjeti normalno i bez problema", stoji u transkriptu njegovog iskaza nakon uhićenja.

Iskazi procurili u medije

Jedan od najneobičnijih aspekata ovog slučaja jest činjenica da su iskazi osumnjičenika procurili u grčke medije, uključujući i podružnicu CNN-a. Ti iskazi, čiju je autentičnost za CNN potvrdio visoki policijski izvor, nude nevjerojatan uvid u to kako je zločin planiran i izvršen, ali otvaraju i brojna pitanja. Ključno među njima je kakva je bila uloga bivše supruge ubijenog profesora.

Prema grčkoj policiji, ona se suočava s optužbom za poticanje na ubojstvo, što odlučno poriče, kako je za CNN izjavio njen advokat.

Ubojstvo je šokiralo prijatelje i obitelj žrtve, koji Jeziorskog opisuju kao dobrog i povučenog akademika koji je obožavao svoju djecu. Ovaj 43-godišnjak bio je cijenjeni ekonomist i redoviti profesor marketinga na Poslovnoj školi Haas Univerziteta Berkeley u Kaliforniji. Rođen u Poljskoj, u SAD se preselio 2004. godine, a doktorat je stekao na Stanfordu.

Borba za skrbništvo

Jeziorski je svoju bivšu suprugu, grčku državljanku, upoznao 2013. u San Franciscu, a vjenčali su se godinu kasnije. Ubrzo su dobili blizance. Godine 2015. zajedno su osnovali startup Keybee, platformu za upravljanje nekretninama za kratkoročni najam. Nije posve jasno što je dovelo do kraha veze, no prema riječima prijatelja Kovalskog, par se razišao oko 2020., nakon što su se tijekom pandemije preselili u Grčku.

Njihova djeca imaju dvojno, američko i poljsko državljanstvo, a čekala se i odluka o grčkom. Jeziorski je zahtjev za razvod podnio u lipnju 2021. Djeca su živjela s majkom u Grčkoj, uz dogovor da ih otac može viđati mjesec dana svakog ljeta.

Kovalski navodi da je Jeziorski inzistirao da djeca pohađaju američku školu u Grčkoj kako bi jednog dana lakše upisala fakultet u SAD-u. No, njegova se bivša supruga, prema iskazu njezinog sadašnjeg partnera, bojala da će djecu izgubiti zauvijek. "Bojali smo se da će ih na kraju potpuno odvesti. To bi uništilo moju djevojku, koja je bila ludo vezana za njih. Ovog ljeta Przemek ih je htio odvesti u Ameriku, ali ona se nije složila i zato je ponovno pokrenula sudski postupak", rekao je osumnjičenik.

Samo dan prije ubojstva, 3. srpnja, sud je presudio u korist oca, dopustivši mu da odvede djecu na mjesec dana.

Proturječna priznanja

"Prije mjesec i pol dana odlučio sam prekinuti tu muku jednom zauvijek", rekao je glavni osumnjičenik policiji, dodavši da je dolazak Jeziorskog u Atenu na ročište bila "dobra prilika". U iskazu je detaljno opisao kako je nabavio pištolj i zamolio prijatelja iz Bugarske da mu pomogne "pronaći Przemeka i zaplašiti ga kako im ne bi uzeo djecu".

Tvrdi da je sve započeo u Nafpliju, obalnom gradu dva sata udaljenom od Atene, kako bi njegov mobitel ondje "ostavio trag" i osigurao mu alibi. On, njegov prijatelj i još dvojica plaćenika – muškarac i tinejdžer iz Albanije – odvezli su se u Atenu unajmljenim Porsche Cayenneom i čekali u ulici gdje živi bivša supruga. "Prišao sam mu i pucao nekoliko puta, ne sjećam se točno koliko", izjavio je. Tvrdi da su ga pomagači, vidjevši da je pucao, ostavili na mjestu zločina i pobjegli.

Policija je potvrdila da je na mjestu zločina pronađeno sedam čahura, a Jeziorski je upucan u vrat i prsa. Trojica navodnih pomagača, dvojica albanskih i jedan bugarski državljanin, od kojih je jedan maloljetan, priznali su svoju sporednu ulogu u zločinu. "Moj klijent je priznao što je učinio, ali ovo nije bio organiziran plan. Njegovi su pomagači znali samo za plan da se žrtvu zaplaši", rekao je odvjetnik glavnog osumnjičenika, dodavši da partnerica njegovog klijenta "nije znala ništa o tome".

Međutim, iskaz bugarskog suučesnika, do kojeg je došao CNN Greece, u potpunoj je suprotnosti s tom pričom. On tvrdi da je bivša supruga žrtve "sve organizirala". Opisao je kako ga je prijatelj zamolio da mu nađe ljude koji će ga odvesti u Atenu "da zaplaše i zaprijete Poljaku kako bi odustao od skrbništva". "Zapravo, prema onome što mi je rekao, bivša supruga ga je natjerala na to jer nije htjela dati djecu Poljaku", stoji u njegovom svjedočenju. Što se tiče bivše supruge, osim negiranja krivnje preko odvjetnika, detalji njezinog iskaza, iz nepoznatih razloga, nisu dospjeli u medije.