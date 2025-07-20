Preselio se s porodicom iz SAD u Rusiju kako bi pobjegao od "LGBT propagande", Rusi ga poslali na front

Amerikanac Derek Hafman (Huffman) je ovog ljeta, prema vlastitim riječima, preselio sa suprugom i tri kćerke u Rusiju kako bi pobjegao od "LGBT propagande". Na svoje iznenađenje, poslan je da ratuje u Ukrajinu, iako mu je, navodno, prilikom potpisivanja ugovora s ruskom vojskom obećano da neće učestvovati u borbama. Nisu dobili novac Njegova porodica do sada također nije dobila nikakav obećani novac, požalila se njegova supruga. Njen kritički video je kasnije uklonjen s YouTubea, na što je ukazao američki portal Daily Beast. "Nažalost, kada učite na drugom jeziku, a ne razumijete ga, kako zapravo učite? Ne razumijete. Tako da se nažalost osjeća kao da je trenutno bačen vukovima, i mora se osloniti na vjeru. A to je upravo ono što sada svi radimo", rekla je u videu koji je nestao s njenog originalnog naloga, ali se sada širi društvenim mrežama.

Amerikanka se u istom videu požalila da njen muž još uvijek nije dobio nikakav obećani novac, nego je čak morao iz svog džepa izdvojiti 10 hiljada rubalja za kupovinu zaliha. Izrazila je i nadu da bi njen suprug mogao biti prebačen s borbene pozicije na neku drugu funkciju, kako bi iskoristio svoje zavarivačko iskustvo. O preseljenju porodice Huffman u Rusiju ruski mediji su posljednjih mjeseci opširno izvještavali. Ključni trenutak za njihovu odluku, navodno, bio je kada se jedna od školskih drugarica njegove kćerke povjerila o svojoj lezbijskoj orijentaciji. "Iako to potpuno nije razumjela, meni je to bilo dovoljno da shvatim da se nešto mora promijeniti", citirala je tada stanica Lenta.ru 46-godišnjeg Teksašanina, oca triju djevojčica uzrasta od 10 do 12 godina. U odluci im je, kažu, pomoglo i to što su ranije posjetili Moskvu, koja je na njih ostavila snažan utisak. Ruski mediji su također izvijestili da je Huffman odlučio potpisati ugovor s ruskom vojskom kako bi brže dobio tamošnje državljanstvo. "Želim doprinijeti i zaslužiti svoje mjesto ovdje tako što ću se prijaviti u rusku vojsku", rekao je Amerikanac.