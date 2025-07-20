Preselio se s porodicom iz SAD u Rusiju kako bi pobjegao od "LGBT propagande", Rusi ga poslali na front

Amerikanac Derek Hafman (Huffman) je ovog ljeta, prema vlastitim riječima, preselio sa suprugom i tri kćerke u Rusiju kako bi pobjegao od "LGBT propagande". Na svoje iznenađenje, poslan je da ratuje u Ukrajinu, iako mu je, navodno, prilikom potpisivanja ugovora s ruskom vojskom obećano da neće učestvovati u borbama.
Nisu dobili novac
Njegova porodica do sada također nije dobila nikakav obećani novac, požalila se njegova supruga. Njen kritički video je kasnije uklonjen s YouTubea, na što je ukazao američki portal Daily Beast.
"Nažalost, kada učite na drugom jeziku, a ne razumijete ga, kako zapravo učite? Ne razumijete. Tako da se nažalost osjeća kao da je trenutno bačen vukovima, i mora se osloniti na vjeru. A to je upravo ono što sada svi radimo", rekla je u videu koji je nestao s njenog originalnog naloga, ali se sada širi društvenim mrežama.
Amerikanka se u istom videu požalila da njen muž još uvijek nije dobio nikakav obećani novac, nego je čak morao iz svog džepa izdvojiti 10 hiljada rubalja za kupovinu zaliha. Izrazila je i nadu da bi njen suprug mogao biti prebačen s borbene pozicije na neku drugu funkciju, kako bi iskoristio svoje zavarivačko iskustvo.
O preseljenju porodice Huffman u Rusiju ruski mediji su posljednjih mjeseci opširno izvještavali. Ključni trenutak za njihovu odluku, navodno, bio je kada se jedna od školskih drugarica njegove kćerke povjerila o svojoj lezbijskoj orijentaciji.
"Iako to potpuno nije razumjela, meni je to bilo dovoljno da shvatim da se nešto mora promijeniti", citirala je tada stanica Lenta.ru 46-godišnjeg Teksašanina, oca triju djevojčica uzrasta od 10 do 12 godina. U odluci im je, kažu, pomoglo i to što su ranije posjetili Moskvu, koja je na njih ostavila snažan utisak.
Ruski mediji su također izvijestili da je Huffman odlučio potpisati ugovor s ruskom vojskom kako bi brže dobio tamošnje državljanstvo. "Želim doprinijeti i zaslužiti svoje mjesto ovdje tako što ću se prijaviti u rusku vojsku", rekao je Amerikanac.
"Nisam bila iznenađena. Uvijek je govorio o ovoj zemlji, njenom predsjedniku i narodu s velikim poštovanjem, i uvijek je imao snažnu potrebu da učini ispravnu stvar", podržala je tada njegovu odluku, prema navodima agencije RIA Novosti, njegova supruga, koja vodi YouTube kanal Huffman Time, gdje porodica redovno dijeli isječke iz života u Rusiji.
Huffmanovi su se ove godine preselili u selo kraj Moskve u okviru projekta koji je 2023. godine pokrenuo američki prokremaljski bloger Tim Kirby, koji već dvadeset godina živi u Rusiji.
Pokušao je da uvjeri Amerikance, koji žele pobjeći od "liberalnih rodnih normi", da se presele u Rusiju. Prema ukrajinskom portalu United24Media, ponudu su iskoristile samo dvije porodice, uključujući Huffmanove. Troje druge djece, koje par ima iz prethodnih brakova, odlučilo je da ostane u SAD-u.