Američki novinar Karlson dao izjavu za Bild: Njemačka propada, dok se Rusija uzdiže

Osvrnuo se i na bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel, rekavši da je ona doslovno uništila Njemačku

Taker Karlson. AP

S. S.

20.7.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin uradio je ogroman posao na uzdizanju Rusije, izjavio je američki novinar Taker Karlson u intervjuu za njemački list Bild.

– Ne branim Putina, ali po mom mišljenju, on je učinio ogroman posao za Rusiju – mnogo više nego što je to učinio bilo koji njemački političar. Vaša zemlja propada, a Rusija se uzdiže – rekao je Karlson.

Istakao je da ga "nasmije" kada se ljudi na Zapadu ljute na Putina.

– Trebalo bi da ste bijesni na svoje političare. Umjesto toga, vi se ljutite na Putina – to me nasmijava – kazao je Karlson.

Osvrnuo se i na bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel, rekavši da je ona doslovno uništila Njemačku tako što je u zemlju pustila veliki broj migranata.

– Ona je kriminalka – poručio je Karlson.

Dodao je da, ako se zanemare medijski izvještaji i izjave političara, a u fokus stave pitanja koja su zaista važna, građani Njemačke će shvatiti da Putin nije njihov neprijatelj.

– Nije on taj koji je napunio parkove smećem i dozvolio dolazak migranata – to je uradila Angela Merkel – rekao je Karlson, dodavši da sadašnji kancelar Fridrih Merc nastavlja istim putem.

Ranije ovog mjeseca Karlson, koji više nije povezan ni s jednim medijem, već objavljuje sadržaj putem vlastitih platformi, intervjuisao je iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, a prije toga i republikanskog senatora američke savezne države Teksas, Teda Kruta.

Prošle godine intervjuisao je i Vladimira Putina, a kako je ranije izjavio, u posljednjih nekoliko mjeseci po treći put je zatražio intervju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.

