Američki novinar Karlson dao izjavu za Bild: Njemačka propada, dok se Rusija uzdiže

Ruski predsjednik Vladimir Putin uradio je ogroman posao na uzdizanju Rusije, izjavio je američki novinar Taker Karlson u intervjuu za njemački list Bild.

– Ne branim Putina, ali po mom mišljenju, on je učinio ogroman posao za Rusiju – mnogo više nego što je to učinio bilo koji njemački političar. Vaša zemlja propada, a Rusija se uzdiže – rekao je Karlson.

Istakao je da ga "nasmije" kada se ljudi na Zapadu ljute na Putina.

– Trebalo bi da ste bijesni na svoje političare. Umjesto toga, vi se ljutite na Putina – to me nasmijava – kazao je Karlson.

Osvrnuo se i na bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel, rekavši da je ona doslovno uništila Njemačku tako što je u zemlju pustila veliki broj migranata.