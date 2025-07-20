Američki novinar Karlson dao izjavu za Bild: Njemačka propada, dok se Rusija uzdiže

Ruski predsjednik Vladimir Putin uradio je ogroman posao na uzdizanju Rusije, izjavio je američki novinar Taker Karlson u intervjuu za njemački list Bild.
– Ne branim Putina, ali po mom mišljenju, on je učinio ogroman posao za Rusiju – mnogo više nego što je to učinio bilo koji njemački političar. Vaša zemlja propada, a Rusija se uzdiže – rekao je Karlson.
Istakao je da ga "nasmije" kada se ljudi na Zapadu ljute na Putina.
– Trebalo bi da ste bijesni na svoje političare. Umjesto toga, vi se ljutite na Putina – to me nasmijava – kazao je Karlson.
Osvrnuo se i na bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel, rekavši da je ona doslovno uništila Njemačku tako što je u zemlju pustila veliki broj migranata.
– Ona je kriminalka – poručio je Karlson.
Dodao je da, ako se zanemare medijski izvještaji i izjave političara, a u fokus stave pitanja koja su zaista važna, građani Njemačke će shvatiti da Putin nije njihov neprijatelj.
– Nije on taj koji je napunio parkove smećem i dozvolio dolazak migranata – to je uradila Angela Merkel – rekao je Karlson, dodavši da sadašnji kancelar Fridrih Merc nastavlja istim putem.
Ranije ovog mjeseca Karlson, koji više nije povezan ni s jednim medijem, već objavljuje sadržaj putem vlastitih platformi, intervjuisao je iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, a prije toga i republikanskog senatora američke savezne države Teksas, Teda Kruta.
Prošle godine intervjuisao je i Vladimira Putina, a kako je ranije izjavio, u posljednjih nekoliko mjeseci po treći put je zatražio intervju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.