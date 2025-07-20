Roj pčela napravio haos u ovom gradu: Povrijeđene 24 osobe, troje se bori za život

U francuskom gradu Orijaku dogodio se neuobičajen napad pčela, u kojem je povrijeđeno 24 ljudi, među njima troje u kritičnom stanju. Incident se dogodio u nedjelju ujutro i trajao je oko pola sata, tokom kojeg su prolaznici na ulici Avenue de la République bili izloženi ubodima. Jedna od žrtava, starija žena, izbodena je više od 25 puta. Tri osobe su prevezene u bolnicu, gdje se bore za život zbog teških alergijskih reakcija, uključujući jednu ženu koja je doživjela srčani zastoj, ali su je vatrogasci uspjeli reanimirati.

Nakon incidenta, policija je uspostavila sigurnosni kordon, dok su vatrogasne i medicinske ekipe zbrinjavale povrijeđene i uklanjale insekte s mjesta događaja.