Roj pčela napravio haos u ovom gradu: Povrijeđene 24 osobe, troje se bori za život

U francuskom gradu Orijaku dogodio se neuobičajen napad pčela, u kojem je povrijeđeno 24 ljudi, među njima troje u kritičnom stanju. Incident se dogodio u nedjelju ujutro i trajao je oko pola sata, tokom kojeg su prolaznici na ulici Avenue de la République bili izloženi ubodima. Jedna od žrtava, starija žena, izbodena je više od 25 puta. Tri osobe su prevezene u bolnicu, gdje se bore za život zbog teških alergijskih reakcija, uključujući jednu ženu koja je doživjela srčani zastoj, ali su je vatrogasci uspjeli reanimirati.
Nakon incidenta, policija je uspostavila sigurnosni kordon, dok su vatrogasne i medicinske ekipe zbrinjavale povrijeđene i uklanjale insekte s mjesta događaja.
Gradonačelnik Orijaka, Pjer Matonije, izjavio je za francusku televiziju da bi incident mogao biti povezan s azijskim stršljenima koji su možda ugrozili košnice smještene na krovu hotela Grand Hôtel de Bordeaux, gdje se nalaze već više od deset godina. Prema njegovim riječima, prisustvo stršljena moglo je izazvati agresivno ponašanje pčela koje su zatim napale prolaznike.
Gradska uprava razmatra uklanjanje ili uništavanje košnica, a Matonije je najavio moguću zabranu držanja košnica u urbanim područjima. Istakao je da pčelar nikada nije svjedočio ovakvoj situaciji te dodao da je moglo doći do mnogo težih posljedica.
Do nedjelje poslijepodne sve žrtve bile su u stabilnom stanju, a lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu kako bi se razjasnile okolnosti ovog nesvakidašnjeg događaja.