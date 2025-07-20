Grozne scene iz Gaze: 67 civila poginulo dok su čekali konvoj pomoći UN-a

Najmanje 67 Palestinaca ubijeno je u sjevernom dijelu Gaze dok su čekali konvoj pomoći Ujedinjenih nacija, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Još šest osoba poginulo je kod drugog punkta za distribuciju pomoći u južnom dijelu enklave, čime je broj žrtava danas dostigao 88, prenosi Reuters.

Incident se dogodio u trenutku kada je više hiljada izgladnjelih civila pokušalo prići konvoju Svjetskog programa za hranu (WFP), koji je sa 25 kamiona ulazio u pogođeno područje. Izraelske snage su, kako navode, ispalile “upozoravajuće hice” kako bi “razbile masu i spriječile stampedo”, ali su u izvještajima s terena zabilježene masovne žrtve među civilima.

U međuvremenu, prema pisanju Reutersa, izraelska vojska izdala je novu naredbu za evakuaciju centralnog dijela Gaze, regije Deir al-Balah, koja je posljednjih sedmica postala glavno utočište za hiljade raseljenih porodica. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da u tom području gotovo da više nema sigurnih zona.

Ljekari u Gazi ističu da se stanje iz dana u dan pogoršava. Više od 71 dijete je, prema zvaničnim podacima, umrlo od pothranjenosti, dok stotine pokazuju znakove teške neuhranjenosti. Stanovništvo se suočava s akutnim nestašicama hrane, pitke vode, goriva i medicinskog materijala.

Ujedinjene nacije i međunarodne humanitarne organizacije pozvale su na hitno otvaranje sigurnih humanitarnih koridora i obustavu svih napada na konvoje pomoći. Pregovori o prekidu vatre nastavljeni su u Dohi uz posredovanje Katara, Egipta i SAD-a, ali za sada nije postignut konkretan dogovor.