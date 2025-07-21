Predsjednik Azerbajdžana o padu aviona: Tačno znamo šta se desilo i to možemo dokazati

Ilham Alijev, predsjednik Azerbejdžana, danas je izjavio da želi da Rusija javno prizna kako je slučajno oborila azerbejdžanski putnički avion u decembru prošle godine, u čijem je padu poginulo 38 osoba, te da kazni odgovorne.

Predsjednik Vladimir Putin tada se izvinio Alijevu zbog, kako je Kremlj naveo, „tragičnog incidenta“ iznad teritorije Rusije, kada je avion kompanije Azerbaijan Airlines pao nakon što je ruska protivvazdušna odbrana otvorila vatru na ukrajinske dronove. Međutim, Putin nije eksplicitno priznao da je Rusija oborila taj avion.

Alijev je na konferenciji za novinare u gradu Hankendiju, održanoj u okviru Globalnog medijskog foruma, jasno poručio da očekuje mnogo više od Moskve, koju je optužio za pasivnost nakon rušenja aviona.

– Tačno znamo šta se dogodilo – i možemo to dokazati. Štaviše, uvjereni smo da i ruski zvaničnici znaju šta se desilo. Pravo pitanje je: zašto nisu uradili ono što bi svaki odgovoran susjed učinio? – naglasio je Alijev.

Dodao je da Azerbejdžan očekuje formalno priznanje incidenta, sankcionisanje odgovornih, isplatu odštete porodicama žrtava i povrijeđenima, kao i naknadu štete za uništeni avion. – To su standardna očekivanja u okviru međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa – poručio je. Let J2-8243, na relaciji iz Bakua prema čečenskoj prijestonici Groznom, srušio se blizu Aktaua u Kazahstanu nakon što je preusmjeren s juga Rusije, gdje su ukrajinski dronovi navodno napadali više gradova. U nesreći je poginulo 38 osoba, dok je 29 preživjelo.

Odnosi između Moskve i Bakua ozbiljno su se pogoršali u posljednjim mjesecima, nakon što je ruska policija uhapsila grupu etničkih Azerbejdžanaca koji žive u Rusiji, optuživši ih za razne istorijske zločine.