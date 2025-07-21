Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVORI ENERGIJE

Kina u Tibetu započinje izgradnju najveće hidroelektrane na svijetu

Iako kineske vlasti nisu objavile koliko će ljudi biti raseljeno zbog projekta niti kakav će biti njegov utjecaj na lokalni ekosistem

Procjenjuje se da će nova brana proizvoditi oko 300 milijardi kilovatsati električne energije godišnje. Platforma X

E. A.

21.7.2025

Kineski premijer Li Ćijang (Li Qiang) najavio je početak izgradnje najveće svjetske hidroelektrane, smještene na istočnom rubu tibetanske visoravni, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 170 milijardi dolara.

Prema pisanju kineske novinske agencije Sinhua (Xinhua), koju prenosi Rojters (Reuters), projekt je dio šire kineske strategije za proširenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija ugljika. Hidroelektrana će se sastojati od pet kaskadnih brana, smještenih u donjem toku rijeke Jarlung Cangbo (Yarlung Zangbo), što bi moglo imati posljedice po milione ljudi nizvodno u Indiji i Bangladešu.

Iako kineske vlasti nisu objavile koliko će ljudi biti raseljeno zbog projekta niti kakav će biti njegov utjecaj na lokalni ekosistem, tvrde da brane neće značajno utjecati ni na okoliš ni na protok vode nizvodno.

S druge strane, Indija i Bangladeš izrazili su ozbiljnu zabrinutost, kao i brojne nevladine organizacije, zbog mogućih posljedica po stanovništvo i okoliš.

Procjenjuje se da će nova brana proizvoditi oko 300 milijardi kilovatsati električne energije godišnje, što će značajno pomoći u zadovoljenju energetskih potreba Tibeta i šireg dijela Kine.

# KINA
# HIDROELEKTRANA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.