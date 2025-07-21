Kina u Tibetu započinje izgradnju najveće hidroelektrane na svijetu

Kineski premijer Li Ćijang (Li Qiang) najavio je početak izgradnje najveće svjetske hidroelektrane, smještene na istočnom rubu tibetanske visoravni, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 170 milijardi dolara.

Prema pisanju kineske novinske agencije Sinhua (Xinhua), koju prenosi Rojters (Reuters), projekt je dio šire kineske strategije za proširenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija ugljika. Hidroelektrana će se sastojati od pet kaskadnih brana, smještenih u donjem toku rijeke Jarlung Cangbo (Yarlung Zangbo), što bi moglo imati posljedice po milione ljudi nizvodno u Indiji i Bangladešu.