Izraelci ubili 93 izgladnjelih Palestinaca: Čekali hranu iz UN-ovih kamiona

Izraelski vojnici otvorili su vatru na stotine gladnih Palestinaca koji su čekali humanitarnu pomoć u blizini grada Gaze, u jednom od najkrvavijih incidenata dosadašnjeg sukoba. Prema izvještaju lista The Guardian, najmanje 93 osobe su ubijene, a deseci su ranjeni.

Incident se dogodio na sjeveru Gaze, gdje su ljudi čekali kamione sa UN-ovom pomoći. Svjetski program za hranu (WFP) priopćio je da je njihov konvoj od 25 kamiona "naišao na ogromne mase očajnih, izgladnjelih civila koji su se našli pod vatrom" ubrzo nakon što su prešli iz Izraela, prošavši kontrolne punktove.

Situacija se pogoršava

Izraelska vojska tvrdi da su vojnici ispalili "hice upozorenja" kako bi uklonili "neposrednu prijetnju", te negira izvještaje o velikom broju smrtno stradalih.

U subotu je ministarstvo zdravstva u Gazi upozorilo da se situacija s glađu pogoršava te da sve više ljudi dolazi u bolnice "u stanju teške iscrpljenosti i potpune iznurenosti". Ekstremna humanitarna kriza dodatno se produbljuje usljed svakodnevnog nasilja.

Papa Lav XIV osudio je "barbarstvo rata u Gazi" i "neselektivnu upotrebu sile", pozvavši na hitan prekid nasilja. U međuvremenu je izraelska vojska izdala nove naredbe za evakuaciju, i to u područjima koja su već preplavljena raseljenim osobama.

Punktovi pomoći

Prema riječima glasnogovornika agencije za civilnu zaštitu, Mahmuda Basala, devet osoba je ubijeno u blizini punkta za pomoć kod Rafaha na jugu, gdje su dan ranije desetine izgubile život. Još četiri osobe poginule su kod drugog mjesta za pomoć u Khan Younisu.

Izrael tvrdi da je vojska reagovala na "skup hiljada ljudi koji su predstavljali prijetnju", priznajući da je "svjesna određenog broja žrtava".

Prema posljednjim podacima ministarstva zdravstva Gaze, od 7. oktobra 2023. godine do danas, u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 58.895 Palestinaca, dok je 140.980 osoba ranjeno.