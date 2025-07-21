Video / Vođa zloglasne bande "Los Choneros" izručen SAD-u: Optužen za međunarodnu trgovinu drogom i oružjem

Adolfo Marcijas Vilamar (Macías Villamar), poznat pod nadimkom "Fito", moćni vođa jedne od najopasnijih ekvadorskih bandi, izručen je Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se suočiti s teškim optužbama za međunarodnu trgovinu drogom i oružjem.

Macijas je uhapšen ponovo u junu, gotovo godinu dana nakon spektakularnog bijega iz zatvora visokog stepena sigurnosti, gdje je služio kaznu od 34 godine zbog niza teških krivičnih djela. Prema riječima njegovog advokata, "Fito" će se u ponedjeljak pojaviti pred američkim saveznim sudom, gdje će se izjasniti da nije kriv po optužbama koje uključuju međunarodni kriminal.

Povezane s kartelima

Macijas je bio na čelu bande "Los Choneros", koja ima jake veze s meksičkim kartelima, ali i s kriminalnim grupama sa Balkana. Također se sumnja da je naredio atentat na predsjedničkog kandidata Fernanda Villavicencija 2023. godine, što je dodatno uzdrmalo ekvadorsku političku scenu.

Banda "Los Choneros" smatra se ključnim faktorom u transformaciji Ekvadora iz nekada mirne zemlje i turističke destinacije u državu s jednom od najviših stopa ubistava u Latinskoj Americi.

Glavna tranzitna tačka za kokain

Danas se procjenjuje da više od 70 posto svjetskog kokaina prolazi kroz ekvadorske luke. Ekvador je smješten između dva najveća svjetska proizvođača kokaina – Kolumbije i Perua – što ga čini ključnom tačkom za krijumčarenje droge.

Macijas je uhapšen u podzemnom bunkeru, skrivenom ispod luksuzne vile u obalskom gradu Manta. Nakon hapšenja, prebačen je u zatvor "La Roca", najstrože čuvani zatvor u zemlji. Predsjednik Daniel Noboa tada je izjavio da će Fito biti izručen Sjedinjenim Državama i pohvalio policijske snage za uspješnu akciju.

U nedjelju je izvučen iz zatvora i predat američkim vlastima. Njegovo izručenje omogućeno je zahvaljujući referendumu koji je predsjednik Noboa raspisao, a na kojem su građani Ekvadora izglasali dozvolu za ekstradiciju sopstvenih državljana, kao dio šire borbe protiv kriminalnih organizacija.