SITUACIJA ESKALIRALA

Drama na nebu: Poljska podigla borbene avione zbog ruske aktivnosti

Rusko ministarstvo odbrane je više puta tvrdilo da ruski avioni lete u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora

Poljska vojska javlja da su preduzete mjere usmjerene na osiguravanje sigurnosti.

E. A.

21.7.2025

Poljska je podigla svoje borbene avione tokom noći zbog ruske aktivnosti u Ukrajini u blizini sa poljskom granicom, saopćila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

- Poljske i savezničke zrakoplovne snage su započele operacije, a sistemi protuzračne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji su stavljeni u stanje visoke pripravnosti - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu operativne komande.

Poljska vojska javlja da su preduzete mjere usmjerene na osiguravanje sigurnosti na teritorijama koje se graniče s Ukrajinom.

Rusko ministarstvo odbrane je više puta tvrdilo da ruski avioni lete u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora.

# RUSIJA
# POLJSKA
# UKRAJINA
