Drama na nebu: Poljska podigla borbene avione zbog ruske aktivnosti

Poljska je podigla svoje borbene avione tokom noći zbog ruske aktivnosti u Ukrajini u blizini sa poljskom granicom, saopćila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

- Poljske i savezničke zrakoplovne snage su započele operacije, a sistemi protuzračne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji su stavljeni u stanje visoke pripravnosti - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu operativne komande.

Poljska vojska javlja da su preduzete mjere usmjerene na osiguravanje sigurnosti na teritorijama koje se graniče s Ukrajinom.

Rusko ministarstvo odbrane je više puta tvrdilo da ruski avioni lete u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korištenja zračnog prostora.