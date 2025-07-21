Zapalio se trajekt: Najmanje pet ljudi poginulo, među njima i trudnica

Najmanje pet ljudi poginulo je kada se zapalio trajekt koji je prevozio stotine putnika kod ostrva Sulavesi u Indoneziji, saopštili su zvaničnici.

Spasioci su izvukli pet tijela, uključujući i jednu trudnicu. Trajekt KM Barcelona 5 zapalio se u nedjelju, oko podneva, dok je plovio prema Manadu, glavnom gradu provincije Sjeverni Sulavesi, na redovnoj poludnevnoj ruti iz Luke Melonguane, u distriktu Talaud.





Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci prestravljenih putnika kako skaču u more, dok su narandženi plamenovi i crni dim gutali brod.