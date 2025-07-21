Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

INDONEZIJA

Zapalio se trajekt: Najmanje pet ljudi poginulo, među njima i trudnica

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci prestravljenih putnika kako skaču u more

Nesreće su česte, a uzrok se najčešće pronalazi u lošoj provedbi sigurnosnih standarda. Platforma X

E. A.

21.7.2025

Najmanje pet ljudi poginulo je kada se zapalio trajekt koji je prevozio stotine putnika kod ostrva Sulavesi u Indoneziji, saopštili su zvaničnici.

Spasioci su izvukli pet tijela, uključujući i jednu trudnicu. Trajekt KM Barcelona 5 zapalio se u nedjelju, oko podneva, dok je plovio prema Manadu, glavnom gradu provincije Sjeverni Sulavesi, na redovnoj poludnevnoj ruti iz Luke Melonguane, u distriktu Talaud.


Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci prestravljenih putnika kako skaču u more, dok su narandženi plamenovi i crni dim gutali brod.

Indonezija, koja se sastoji od više od 17.000 otoka, oslanja se na trajekte kao glavno prijevozno sredstvo. Ipak, nesreće su česte, a uzrok se najčešće pronalazi u lošoj provedbi sigurnosnih standarda.
# INDONEZIJA
# TRAJEKT
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.