Trump postavio Putinu rok od 50 dana: Prijateljstvo s Putinom prelazi u tenzije

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno je postavio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rok od 50 dana za postizanje mirovnog sporazuma, istovremeno najavljujući drastične trgovinske mjere prema Rusiji kao sredstvo pritiska da Moskva pristane na prekid vatre u Ukrajini, prenosi Index.hr pozivajući se na izvore bliske Kremlju i agenciju Reuters.

Iako Putin nastavlja kontakte sa Zapadom, izbjegava prihvatanje osnovnih temeljnih zahtjeva o povlačenju iz Ukrajine, što sugerira da je Trampova prijetnja naišla na zid šutnje u Moskvi.

Tramp mijenjao stav

Od Putinove čestitke Trampu nakon inauguracije 2017. godine do telefonskih razgovora u martu ove godine, odnos dvojice lidera prošao je put od komplimenata do otvorenih nesuglasica. Tramp je više puta mijenjao stav – od tvrdnji da će “rat završiti u 24 sata” do sadašnjeg pritiska kroz sankcije i rokove. Svoju novu retoriku bazira na ideji “nisam ni na čijoj strani, na strani sam čovječnosti”.

Putin, s druge strane, zadržava liniju defanzivne diplomatije, ali se ne odriče vojnih ciljeva u Ukrajini.

Analitičari ističu da je Putinovo ponašanje prema Trampu sve više shvaćeno kao manipulativno. “Putin Trampa vuče za nos”, izjavio je ruski analitičar Mihail Komin, navodeći da Kremlj koristi Trampovu želju za globalnim mirovnim imidžem kako bi dobio više vremena.

Slični politički instinkti

Iako dijele slične političke instinkte – populizam, prezir prema institucijama i preferenciju prema autoritarnim stilovima – dvojica lidera očigledno ne dijele istu viziju budućnosti Ukrajine.

Washington Post navodi kako Trampova strategija “eskalacijom do deeskalacije” ne donosi konkretne rezultate, a The Guardian piše kako Trump djeluje “kao nekretninski posrednik” koji ne razumije dubinu političkog konteksta rata.

Strani mediji zasad nisu objavili zasebne vijesti o ovom 50-dnevnom ultimatumu, ali je tema sve više prisutna u analizama svjetskih think-tankova i sigurnosnih analitičara. Izvori bliski Stejt Departmentr (State Departmentu) ne vjeruju da će Putin popustiti pod Trampovim pritiskom, dok Kremlj nastavlja svoju diplomatsku igru.