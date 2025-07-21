Iran potvrdio nove razgovore s evropskim silama u petak u Istanbulu

Iran je potvrdio nove razgovore s evropskim silama koji će biti održani u petak u Istanbulu, javili su državni mediji te zemlje, prve od napada Sjedinjenih Država na iranska nuklearna postrojenja prije mjesec dana.

Iranski diplomati sastat će se s kolegama iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke, poznatih kao E3, nakon što je trojac upozorio da bi se Teheranu mogle ponovo nametnuti sankcije ako se ne vrati za pregovarački sto oko svog nuklearnog programa.

Zapadne zemlje

Zapadne zemlje i Izrael dugo optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje, optužbu koju Teheran dosljedno negira.

- Kao odgovor na zahtjev evropskih zemalja, Iran je pristao održati novi krug razgovora - izjavio je portparol ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai, kako je u ponedjeljak prenijela državna televizija.

Tema razgovora bit će iranski nuklearni program, dodaje se.

Njemački diplomatski izvor kazao je u nedjelju za AFP da su E3 u kontaktu s Teheranom i da „Iranu nikada ne smije biti dopušteno da nabavi nuklearno oružje“.

- Zato Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju intenzivno raditi u formatu E3 kako bi pronašle održivo i provjerljivo diplomatsko rješenje za iranski nuklearni program - izjavio je izvor.

Iznenadni napadi

Izrael je 13. juna pokrenuo val iznenadnih napada na svog regionalnog neprijatelja, ciljajući ključne vojne i nuklearne objekte.

Sjedinjene Države pokrenule su vlastiti niz napada na iranski nuklearni program 22. juna, pogađajući postrojenje za obogaćivanje urana u Fordowu, u pokrajini Qom južno od Teherana, kao i nuklearne lokacije u Isfahanu i Natanzu.