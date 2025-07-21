Erdoan: Turska Republika Sjeverni Kipar sada je predstavljena u turkijskim i islamskim grupacijama

Uprkos naporima kiparskih Grka da se predstave kao "jedina vlast" na ostrvu, Turska Republika Sjeverni Kipar (TRNC) sada je predstavljena u međunarodnim grupacijama turkijskih i islamskih zemalja, rekao je u nedjelju turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan.

-Iako kiparski Grci pokušavaju da se predstave kao jedina vlast na ostrvu, TRNC je sada predstavljen i u Organizaciji turskih država i u Organizaciji islamske saradnje, rekao je Erdoan u obraćanju na paradi povodom Dana mira i slobode, 20. jula, u glavnom gradu TRNC-a, Lefkoši.

Diplomatske i ekonomske veze

Erdogan je pozvao međunarodnu zajednicu da uspostavi veze sa TRNC-om, i diplomatske i ekonomske, dodajući da se moraju dozvoliti i direktni letovi i trgovina.

Kiparski Turci ne mogu sebi priuštiti da izgube još 60 godina, rekao je Erdogan, dodajući da je vrijeme da se prevaziđe zastarjeli model federacije koji podržava UN za ostrvo.

Mirovna operacija

Insistirajući na modelu rješenja kojem su kiparski Turci jasno povukli svoju podršku i koji je mnogo puta prije propao, a koji nikome ne koristi, dodao je.

O godinama ugnjetavanja koje su kiparski Turci pretrpjeli, rekao je da "nismo zaboravili" šta se dogodilo kiparskim Turcima, naglašavajući da će Turska učiniti sve što je potrebno da spriječi ponavljanje takve boli.

-Iskrcavanjem turskih vojnika na ostrvo za mirovnu operaciju na Kipru (1974. godine), cijeli svijet je vidio da kiparski Turci nisu sami", dodao je.

Kiparski Turci će zauvijek živjeti slobodno u svojoj domovini, uz punu podršku Turske, bez obzira na to šta ko kaže, obećao je Erdoan.