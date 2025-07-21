Haos na aerodromima u Rusiji: Dronovi prizemljili letove, hiljade ljudi spava na podovima

Veliki ukrajinski napadi dronovima koji su tokom noći zahvatili veći dio Rusije izazvali su potpuni haos u glavnim ruskim aerodromima, pogotovo u moskovskom području. Hiljade putnika ostalo je blokirano, a mnogi su bili prinuđeni da spavaju na podovima terminala, dok su letovi otkazivani jedan za drugim.

Pogođena najprometnija zračna luka

Prema informacijama koje su objavili ruski mediji, najteže je pogođen aerodrom Šeremetjevo, najprometniji aerodrom u zemlji. Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju iscrpljene putnike kako leže po podovima, dok se redovi za informacije ne smanjuju satima.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno čak 117 ukrajinskih dronova, uključujući 30 iznad moskovske regije, što je drugi dan zaredom da se bilježe masovni zračni napadi. Dan ranije oborena su čak 172 drona, od kojih također 30 iznad iste regije.