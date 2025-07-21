Tragedija u Rusiji: Autobus sletio sa litice, poginulo najmanje 14 osoba

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Jakutiji, na Dalekom istoku Rusije, najmanje 14 osoba je poginulo, dok je sedam ljudi prebačeno u bolnicu s povredama, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije.

Prema dostupnim informacijama, autobus je prevozio ukupno 36 osoba, uključujući i vozača koji je također stradao. Nesreća se dogodila kada je vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste i survao se u provaliju duboku 25 metara.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju prevrnuti autobus pored blatnjave lokve, s kotačima okrenutim prema gore, dok se na cesti iznad vidi oštećena metalna zaštitna ograda.