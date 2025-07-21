Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREVOZIO 36 OSOBA

Tragedija u Rusiji: Autobus sletio sa litice, poginulo najmanje 14 osoba

Iz Ministarstva je potvrđeno da se nesreća dogodila na industrijskoj cesti

U saopštenju se navodi da je poginuo i vozač autobusa. Platforma X

E. A.

21.7.2025

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Jakutiji, na Dalekom istoku Rusije, najmanje 14 osoba je poginulo, dok je sedam ljudi prebačeno u bolnicu s povredama, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije.

Prema dostupnim informacijama, autobus je prevozio ukupno 36 osoba, uključujući i vozača koji je također stradao. Nesreća se dogodila kada je vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste i survao se u provaliju duboku 25 metara.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju prevrnuti autobus pored blatnjave lokve, s kotačima okrenutim prema gore, dok se na cesti iznad vidi oštećena metalna zaštitna ograda.

Iz Ministarstva je potvrđeno da se nesreća dogodila na industrijskoj cesti koja vodi ka Denisovskom rudarsko-prerađivačkom kompleksu, a autobus je služio za prijevoz radnika lokalnog rudnika uglja.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

# AUTOBUS
# RUSIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.