Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije postiglo dogovor o evakuaciji civila iz Suwayde

Sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova postiglo je sporazum o evakuaciji civila iz provincije Suwayda zbog trenutne sigurnosne situacije, izvijestila je u ponedjeljak ujutro državna novinska agencija SANA.

Ahmad al-Dalati, šef unutrašnje sigurnosti provincije, potvrdio je da je sporazum uslijedio nakon intenzivnih napora Ministarstva unutrašnjih poslova i da ima za cilj olakšati odlazak civila pogođenih trenutnim uslovima, osiguravajući njihovu sigurnost dok situacija ne omogući siguran povratak njihovim domovima.

Napuštanje civila

- U potpunosti smo posvećeni osiguravanju izlaska svih civila koji trebaju napustiti Suwaydu - rekao je.

- Također ćemo dozvoliti ulazak onima koji žele da se vrate, kao dio naših kontinuiranih napora da obnovimo stabilnost i sigurnost u provinciji - dodao je.

Kako bi podržalo ovu inicijativu, Ministarstvo je uvelo sigurnosni kordon oko Suwayde.

- Sproveli smo sigurnosni perimetar kako bismo osigurali područje i zaustavili borbene operacije. Ova mjera je ključna za očuvanje puta pomirenja i ponovno uspostavljanje stabilnosti u regiji - rekao je al-Dalati.

Policijske snage povezane sa sirijskom vladom još nisu ušle u centar grada i tek postepeno preuzimaju kontrolu nad ruralnim područjima.

Kontrolni punktovi

Policija nadzire puteve koji vode do Suwayde i ulaze u guvernorat kontrolnim punktovima i barikadama. Ne dozvoljavaju ulazak u Suwaydu, već samo izlazak iz grada.

U međuvremenu, vlasti provincije Daraa su na Telegramu objavile da je izašlo preko 300 pripadnika plemena koji su željeli napustiti provinciju Suwayda.

Dodali su da će biti smješteni u centrima u provinciji Daraa dok se situacija u Suwaydi ne stabilizuje i ne osigura dostojanstven povratak.

Provincija je objavila fotografije autobusa i privatnih vozila koja prevoze građane koji odlaze, uključujući djecu, uz prisustvo osoblja Crvenog polumjeseca.

U međuvremenu, SANA je izvijestila da su vladini autobusi ušli u grad Suwaydu, glavni grad provincije, kako bi evakuirali 1.500 pripadnika beduinskih plemena.

Arapska plemena

Sukobi između beduinskih arapskih plemena i naoružanih druzijskih frakcija u Suwaydi počeli su 13. jula.

Uslijedili su izraelski zračni napadi, usmjereni na sirijske vojne položaje i infrastrukturu u Damasku. Izrael je koristio izgovor da su napadi namijenjeni zaštiti druzijskih zajednica.

Međutim, većina druzijskih vođa u Siriji odbacila je stranu intervenciju i potvrdila svoju podršku ujedinjenoj sirijskoj državi.

Izraelske vojne akcije su se intenzivirale nakon sloma režima Bashara al-Assada u decembru. Nakon skoro 25 godina na vlasti, Assad je pobjegao u Rusiju, čime je okončana vladavina Baas stranke u Siriji. Prelazna administracija, na čelu s predsjednikom Ahmadom al-Sharaaom, preuzela je dužnost u januaru.