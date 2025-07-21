Izraelski udari na luku Hodeida: "Jemen će doživjeti sudbinu Teherana"

Izraelske zračne snage izvele su tokom noći nove zračne napade na području jemenske luke Hodeida, saopćio je izraelski ministar odbrane Izrael Katc (Israel Katz). Napadi su, kako se navodi, usmjereni na vojne ciljeve Huta koje Tel Aviv smatra odgovornima za nedavne raketne i dron napade na Izrael i komercijalne brodove u regiji Crvenog mora.

-Ovo je odgovor na kontinuirane pokušaje napada na Državu Izrael. Naši ciljevi su terorističke strukture, oprema korištena za napade i lučka infrastruktura koja je bila dio njihove ratne mašinerije, poručio je Katc.

Vojni pritisak

Ministar je dodatno naglasio da će, ukoliko napadi Huta ne prestanu, Izrael pojačati vojni pritisak.

- Jemen će doživjeti istu sudbinu kao i Teheran. Nastavit ćemo djelovati u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu kako bismo zaštitili sigurnost izraelskih građana - rekao je.

Prema dostupnim informacijama, izraelski udari su pogodili građevinske strojeve koji su radili na obnovi infrastrukture u luci, skladišta goriva te plovila koja su, kako tvrde Izraelci, korištena za vojne operacije. Huti još nisu izdali zvaničnu reakciju na posljednje napade.