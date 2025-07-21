ESKALACIJA SUKOBA

Izraelski udari na luku Hodeida: "Jemen će doživjeti sudbinu Teherana"

Udari su pogodili građevinske strojeve koji su radili na obnovi infrastrukture u luci, skladišta goriva i plovila koja su korištena za vojne operacije

Izraelske zračne snage provele su noćas nove napade iz zraka.

I. H.

21.7.2025

Izraelske zračne snage izvele su tokom noći nove zračne napade na području jemenske luke Hodeida, saopćio je izraelski ministar odbrane  Izrael Katc (Israel Katz). Napadi su, kako se navodi, usmjereni na vojne ciljeve Huta koje Tel Aviv smatra odgovornima za nedavne raketne i dron napade na Izrael i komercijalne brodove u regiji Crvenog mora.

-Ovo je odgovor na kontinuirane pokušaje napada na Državu Izrael. Naši ciljevi su terorističke strukture, oprema korištena za napade i lučka infrastruktura koja je bila dio njihove ratne mašinerije, poručio je Katc.

Vojni pritisak

Ministar je dodatno naglasio da će, ukoliko napadi Huta ne prestanu, Izrael pojačati vojni pritisak. 

- Jemen će doživjeti istu sudbinu kao i Teheran. Nastavit ćemo djelovati u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu kako bismo zaštitili sigurnost izraelskih građana - rekao je.

Prema dostupnim informacijama, izraelski udari su pogodili građevinske strojeve koji su radili na obnovi infrastrukture u luci, skladišta goriva te plovila koja su, kako tvrde Izraelci, korištena za vojne operacije. Huti još nisu izdali zvaničnu reakciju na posljednje napade.

Čin solidarnosti

Podsjetimo, jemenski Huti, koje podržava Iran, mjesecima izvode napade na brodove u Crvenom moru kao čin solidarnosti s palestinskim narodom i odgovor na izraelske operacije u Gazi, koje traju od oktobra 2023. godine.

Situacija u regiji ostaje napeta, a međunarodni akteri izražavaju zabrinutost zbog moguće eskalacije sukoba koji prijeti stabilnosti cijelog Bliskog istoka.

