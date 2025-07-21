Kremlj: Azerbejdžan i Rusija ušli u težak period u bilateralnim odnosima

Kremlj je u ponedjeljak saopćio da su Azerbejdžan i Rusija ušli u težak period u bilateralnim odnosima

- Ponekad se dešava da se u odnosima dvije zemlje pojave teški periodi. Sada je jedan od takvih perioda - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare u Moskvi.

- Nadamo se da će ovaj period proći - dodao je Peskov, napominjući da saradnja dvije zemlje donosi obostranu korist.

Prošlog mjeseca, Azerbejdžan je, nakon smrti svojih građana tokom policijske racije u ruskom gradu Jekaterinburgu, otkazao planirane kulturne događaje u Rusiji, rekavši da je odluka donesena kao odgovor na “ciljana i vansudska ubistva i akte nasilja“ nad Azerbejdžancima na osnovu njihove etničke pripadnosti.

Peskov je također novinarima rekao da se nastavljaju istrage Moskve u vezi sa padom aviona Azerbejdžanske aviokompanije (AZAL) u Kazahstanu prošlog decembra, u kojem je poginulo 38 putnika.

Rekao je da je pravo Bakua ako odluči da podnese tužbu protiv Moskve po tom pitanju pred međunarodnim sudovima i da će Rusija sačekati zvanične presude.

Portparol je rekao da se ne može isključiti mogućnost sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Tramp (Trumpa) u Pekingu tokom događaja planiranih za septembar u čast 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata.