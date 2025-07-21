Najmanje 19 mrtvih nakon što se vojni avion srušio na školu u Bangladešu

Najmanje 19 osoba je poginulo, a 164 su povrijeđene nakon što se avion za obuku bangladeške ratne avijacije srušio na školski kompleks u glavnom gradu Daki.

Snimci iz škole i koledža Milestone, smještenih u sjevernom predgrađu Uttara, prikazuju veliki požar i gust dim nakon što je avion udario u dvospratnu zgradu.

Oružane snage su u saopštenju na Facebooku navele da je lovac F-7 doživio mehanički kvar ubrzo nakon polijetanja, nešto poslije 13:00 po lokalnom vremenu. Pilot je među poginulima, dodala je ratna avijacija, prenosi BBC.

Više od 50 osoba, uključujući djecu i odrasle, prebačeno je u bolnicu sa opekotinama, izjavio je ljekar iz Nacionalnog instituta za opekotine i plastičnu hirurgiju.

Starosna dob učenika koji pohađaju ovu školu kreće se između četiri i 18 godina.