Zelenski želi sastanak s Putinom: "U novim pregovorima tražimo tri ključne stvari"

Svima je jasno da se istinski učinkoviti pregovori mogu voditi samo na nivou nacionalnih čelnika, poručio je

21.7.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u trećem krugu direktnih mirovnih pregovora s Rusijom u Istanbulu insistirati na tri ključne tačke: povratku ratnih zarobljenika, vraćanju djece koju je, kako tvrdi, otela Rusija, te pripremi sastanka lidera.

- Naš dnevni red je jasan: povratak ratnih zarobljenika, povratak djece koju je otela Rusija i priprema sastanka lidera - napisao je Zelenski na platformi X.

- Svima je jasno da se istinski učinkoviti pregovori mogu voditi samo na nivou nacionalnih čelnika - dodao je.

Bez Lavrova i bez datuma

Njegove izjave dolaze nakon što je prije tri dana objavio da je Ukrajina predložila nastavak direktnih pregovora. Novi sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, Rustem Umerov, uputio je Rusiji poziv na sastanak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva podržava održavanje trećeg kruga pregovora, ali je dodao da datum još nije utvrđen.

- Na ruskoj strani nema promjena u pregovaračkoj grupi - rekao je Peskov.

Rusku delegaciju i dalje predvodi savjetnik predsjednika Vladimir Medinski, dok visoki zvaničnici poput šefa diplomatije Sergeja Lavrova ne učestvuju u razgovorima.

Erdoan pokušava povezati lidere

Zadnji direktni pregovori održani su 2. juna u Istanbulu, nakon susreta 16. maja. Prije toga, takvi kontakti bili su zamrznuti godinama.

Ukrajina od marta predlaže bezuslovno 30-dnevno primirje – inicijativu koju podržavaju i Sjedinjene Američke Države. Rusija je dosad u oba kruga odbila prijedlog, nudeći tek "primirje" od 2 do 3 dana radi izvlačenja tijela poginulih. Dogovor nije postignut.

Zelenski već mjesecima poziva na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji i dalje izbjegava direktno učestvovanje u pregovorima.

Turska, kao jedna od rijetkih zemalja s otvorenim kanalima prema obje strane, nastavlja igrati ulogu posrednika. Predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je 26. juna da Ankara radi na organizaciji sastanka između Zelenskog i Putina, uz moguće prisustvo američkog predsjednika Donalda Trampa.

Dan ranije, Peskov je ponovio da se ruski ratni ciljevi "nisu promijenili" i da će biti ostvareni "na bojnom polju", uprkos Trampovom upozorenju o "ozbiljnim" carinama ako Moskva ne pristane na prekid rata u roku od 50 dana.

