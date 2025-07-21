Zelenski želi sastanak s Putinom: "U novim pregovorima tražimo tri ključne stvari"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina u trećem krugu direktnih mirovnih pregovora s Rusijom u Istanbulu insistirati na tri ključne tačke: povratku ratnih zarobljenika, vraćanju djece koju je, kako tvrdi, otela Rusija, te pripremi sastanka lidera.

- Naš dnevni red je jasan: povratak ratnih zarobljenika, povratak djece koju je otela Rusija i priprema sastanka lidera - napisao je Zelenski na platformi X.

- Svima je jasno da se istinski učinkoviti pregovori mogu voditi samo na nivou nacionalnih čelnika - dodao je.

Bez Lavrova i bez datuma

Njegove izjave dolaze nakon što je prije tri dana objavio da je Ukrajina predložila nastavak direktnih pregovora. Novi sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, Rustem Umerov, uputio je Rusiji poziv na sastanak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva podržava održavanje trećeg kruga pregovora, ali je dodao da datum još nije utvrđen.

- Na ruskoj strani nema promjena u pregovaračkoj grupi - rekao je Peskov.

Rusku delegaciju i dalje predvodi savjetnik predsjednika Vladimir Medinski, dok visoki zvaničnici poput šefa diplomatije Sergeja Lavrova ne učestvuju u razgovorima.

Erdoan pokušava povezati lidere

Zadnji direktni pregovori održani su 2. juna u Istanbulu, nakon susreta 16. maja. Prije toga, takvi kontakti bili su zamrznuti godinama.

Ukrajina od marta predlaže bezuslovno 30-dnevno primirje – inicijativu koju podržavaju i Sjedinjene Američke Države. Rusija je dosad u oba kruga odbila prijedlog, nudeći tek "primirje" od 2 do 3 dana radi izvlačenja tijela poginulih. Dogovor nije postignut.

Zelenski već mjesecima poziva na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji i dalje izbjegava direktno učestvovanje u pregovorima.

Turska, kao jedna od rijetkih zemalja s otvorenim kanalima prema obje strane, nastavlja igrati ulogu posrednika. Predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je 26. juna da Ankara radi na organizaciji sastanka između Zelenskog i Putina, uz moguće prisustvo američkog predsjednika Donalda Trampa.

Dan ranije, Peskov je ponovio da se ruski ratni ciljevi "nisu promijenili" i da će biti ostvareni "na bojnom polju", uprkos Trampovom upozorenju o "ozbiljnim" carinama ako Moskva ne pristane na prekid rata u roku od 50 dana.