Britanija pozvala saveznike da svi skupa u 50 dana naoružaju Ukrajinu

Ujedinejno Kraljevstvo pozvalo je danas saveznike Ukrajine da provedu "kampanju od 50 dana" kako bi povećali vojnu pomoć toj zemlji i potaknuli Rusiju na pregovore o prekidu vatre prije kraja ultimatuma koji joj je postavio američki predsjednik Donald Trump.

Tramp je prošle sedmice dao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu 50 dana da završi rat u Ukrajini, pod prijetnjom strogih sankcija, te najavio masovno naoružavanje Ukrajine putem NATO-a.

Britanski ministar: Ultimatum je "maksimalna prilika"

Britanski ministar obrane John Healey ocijenio je u ponedjeljak, na sastanku Kontaktne skupine za obranu Ukrajine, da je taj ultimatum "maksimalna prilika".

Kontaktna skupina okuplja pedesetak zemalja koje vojno pomažu Ukrajini. Njome predsjedaju Velika Britanija i Njemačka.

"Moramo intenzivirati naše djelovanje kampanjom od 50 dana kako bismo naoružali Ukrajinu na bojištu i pridonijeli da se Putina primora za pregovarački stol", rekao je ministar na sastanku održanom putem videoveze.

Konkretna vojna pomoć iz Londona i Berlina

Rekao je da su se London i Berlin dogovorili da će zajedno nabaviti Ukrajini projektile za protuzračnu obranu.

Njegov njemački kolega, Boris Pistorius, rekao je da će dvije zemlje nabaviti 200.000 granata za tenkove Gepard koje koristi ukrajinska vojska.

Velika Britanija u zadnja je dva mjeseca isporučila protuzračne projektile i granate Ukrajini u vrijednosti od 173,2 miliona eura, po britanskom ministarstvu obrane.

Obećala je također da će ove godine deblokirati 808,2 miliona eura za kupnju streljiva za Ukrajinu te nove pošiljke dronova.

Kijev je u zadnjih šest mjeseci dobio gotovo 50.000 dronova, a 20.000 treba ih isporučiti koalicija zemalja predvođena Velikom Britanijom i Latvijom.