SAD vratio nuklearno oružje u Veliku Britaniju prvi put nakon 15 godina

Sjedinjene Američke Države nakon više od 15 godina ponovo su rasporedile nuklearno oružje na teritoriju Velike Britanije, objavio je UK Defence Journal. Prema više izvora, ove sedmice u bazu Lejkenhit (Lakenheath) u grofoviji Safolk prebačen je određeni broj termonuklearnih gravitacijskih bombi B61-12.

Oružje je, kako se navodi, dopremljeno avionom iz Centra za nuklearno oružje američkog ratnog zrakoplovstva, koji se nalazi u bazi Kirtland u saveznoj državi Novi Meksiko. Bombe su smještene u novoizgrađeni visoko osigurani objekt unutar britanske vojne baze.

Američko ministarstvo odbrane do sada nije zvanično potvrdilo ovaj potez, dok britansko Ministarstvo odbrane, u skladu s dosadašnjom praksom, ne komentariše prisustvo ni odsustvo nuklearnog oružja na svojim lokacijama.

B61-12 je modernizirana taktička nuklearna bomba s prilagodljivom snagom eksplozije i preciznim sistemom navođenja. Namijenjena je za upotrebu na više platformi, uključujući borbene avione F-35A Lightning II, kojima su opremljene i 493. i 495. eskadrila stacionirane upravo u bazi Lejkenhit.

Američko nuklearno oružje već je bilo smješteno u toj bazi tokom Hladnog rata, ali je 2008. godine povučeno u okviru tadašnje strategije smanjenja nuklearnog arsenala u Evropi. Povratak bombi označava potencijalni zaokret u nuklearnoj strategiji NATO-a, naročito u kontekstu pogoršanih odnosa sa Rusijom i sve izraženije politike odvraćanja.

Planovi za obnavljanje kapaciteta baze za skladištenje nuklearnog oružja prvi put su pomenuti 2022. godine kroz američke budžetske dokumente, u kojima su navedene infrastrukturne nadogradnje neophodne za buduće nuklearne misije.