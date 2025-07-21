Izraelci došli na koncert, policija ih ispitala zbog optužbi za ratne zločine

Belgijske vlasti potvrdile su da su prošle sedmice nakratko zadržale i ispitale dvojicu izraelskih državljana koji su prisustvovali festivalu elektroničke glazbe. Ispitivanje je uslijedilo nakon što su propalestinske skupine optužile tu dvojicu Izraelaca za ratne zločine.

Pravne pritužbe

Tužitelji su priopćili da su primili pravne pritužbe u kojima se navodi da su dvojica izraelskih vojnika odgovorna za "teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava" u Gazi uočena na festivalu Tomorrowland u blizini grada Antwerpena na sjeveru Belgije.

Ured saveznog tužiteljstva zatražio je od policije da locira dvije osobe imenovane u pritužbi i da ih ispita. "Nakon tih ispitivanja su pušteni", navodi se u priopćenju.

Napomenuli su kako su mjere poduzeli nakon što su zaključili da belgijski sudovi imaju ekstrateritorijalnu nadležnost nad navodnim ratnim zločinima. "U ovoj fazi istrage neće biti dane daljnje informacije", istaknuli su. Nisu objavljena imena dvojice Izraelaca.

Na festivalu 400.000 posjetitelja iz cijelog svijeta

Prošli tjedan, Zaklada Hind Rajab (HRF), belgijska propalestinska organizacija, izvijestila je da je među mnoštvom na Tomorrowlandu identificirala dvojicu izraelskih vojnika "odgovornih za teške međunarodne zločine" u Gazi.

Dodatno, iz organizacije su upozorili da je na festivalu viđena skupina mladih Izraelaca kako mašu zastavom Givati brigade, izraelske vojne jedinice uključene u borbe na palestinskom teritoriju.

Tomorrowland, jedan od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe, privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Očekuje se da će ove godine tijekom dva vikenda događaju prisustvovati oko 400.000 ljudi.