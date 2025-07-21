Izraelski istražitelji dolaze u Beograd: Ispitat će savjetnika Aleksandra Vučića

Istražitelji izraelske policijske jedinice za teški kriminal Lahav 433 ove sedmice putuju u Srbiju kako bi ispitali Jisraela Einhorna, bivšeg višeg savjetnika za izbornu kampanju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Prema izvještajima izraelskih medija, Einhorn se dovodi u vezu s aferom poznatom kao Qatargate i slučajem curenja dokumenata. On od prošle godine boravi u Beogradu, gdje radi kao savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Einhorn nije bio u Izraelu otkako je otvorena istraga o curenju obavještajnih podataka.

Einhorn, zajedno s glavnim pomoćnikom premijera Jonatanom Urihom i bivšim glasnogovornikom Elijem Feldštajnom, smatra se ključnim osumnjičenikom u slučaju koji uključuje krađu povjerljivih dokumenata izraelske vojske i njihovo prosljeđivanje njemačkom listu Bild.

Sva trojica su osumnjičeni i u istrazi Qatargate, a istražitelji su pokušali ispitati Einhorna o njegovim aktivnostima za Katar putem PR agencije Perception, koju je vodio zajedno s Urihom. Njih dvojica su navodno predvodili kampanju koja je trebala unaprijediti imidž Katara pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. godine.

Einhorn je pokušao dogovoriti da se vrati u Izrael i svjedoči bez hapšenja, ali pregovori su propali. Tada je navodno predložio da ga se ispita u Srbiji, ali je tužilaštvo to isprva odbilo, jer je bilo sklonije čekati njegov povratak u Izrael ili pokrenuti postupak izručenja.

Međutim, nakon promjene stava tužilaštva, sada se očekuje da će izraelski istražitelji ispitati Einhorna u Beogradu.