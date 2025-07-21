Više od 1.260 poginulih u nedavnim sukobima na jugu Sirije

Više od 1.260 ljudi ubijeno je tokom nedavnog nasilja u provinciji Suvajda, na jugu Sirije, gdje većinu stanovništva čine Druzi, saopćila je Sirijska opservatorija za ljudska prava.

Ova nevladina organizacija navodi da su otkriveni novi smrtni slučajevi koji su se dogodili prije stupanja primirja na snagu u nedjelju.

- Među poginulima je 505 boraca iz redova Druza i 298 civila iz iste zajednice, među kojima se nalazi 194 osobe koje su pogubili pripadnici Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova - navedeno je u saopćenju.

Ukupan broj žrtava uključuje i 408 pripadnika vladinih sigurnosnih snaga te 35 sunitskih Beduina, među kojima su trojica civila "koje su pogubili borci Druza".

Opservatorija je dodala da je još 15 pripadnika vladinih snaga poginulo u izraelskim napadima.