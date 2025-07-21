TRAŽE PREKID VATRE

Velika Britanija, Francuska i 23 druge zemlje osuđuju Izrael zbog "nehumanog ubijanja" civila

Patnja civila u Gazi dostigla je nove dubine, poručili su

Gaza. Anadolija

FENA

21.7.2025

Grupa od 25 zapadnih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Kanadu, saopćila je u ponedjeljak da Izrael mora odmah prekinuti rat u Gazi i kritikovala ono što su nazvali "nehumanim ubijanjem" Palestinaca, uključujući stotine u blizini mjesta za distribuciju hrane.

Ove zemlje su u zajedničkom saopćenju osudile ono što su nazvale "dostavljanjem pomoći kap po kap" Palestincima u Gazi i rekle da je "zastrašujuće" što je više od 800 civila ubijeno dok su tražili pomoć.

Većina poginulih bila je u blizini lokacija Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael podržali da preuzme distribuciju pomoći u Gazi od mreže koju predvode Ujedinjeni narodi.

- Model isporuke pomoći izraelske vlade je opasan, podstiče nestabilnost i lišava stanovnike Gaze ljudskog dostojanstva - rekli su ministri vanjskih poslova dviju zemalja u zajedničkom saopćenju.

- Patnja civila u Gazi dostigla je nove dubine - poručili su.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je saopštenje "odvojeno od stvarnosti" i da bi poslalo pogrešnu poruku Hamasu.

- Saopćenje ne uspijeva usmjeriti pritisak na Hamas i ne prepoznaje ulogu i odgovornost Hamasa za situaciju - navodi se u izraelskom saopćenju.

# IZRAEL
# VELIKA BRITANIJA
# GAZA
# FRANCUSKA
